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洛阳检察机关召开党组专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2019-01-29 14:44

　　1月27日下午，洛阳市检察院召开党组会议，专题听取意识形态工作调研督查情况汇报、检察人员违纪违法情况分析、党建工作情况报告，分析研判全市检察系统意识形态工作、党建工作、党风廉政建设，研究制定下一步工作方向。

　　吴志军检察长听取意识形态工作专题调研督查情况汇报，就全面加强意识形态工作提出：一要认清形势，提升政治站位。要认清新形势下意识形态领域面临的风险挑战，切实增强政治责任感和历史使命感，提升政治站位，强化思想导向，确保意识形态工作落实落细。二要守土有责，层层压实责任。严格落实意识形态工作责任制，党组班子成员要旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头讲政治，抓思想、把方向，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。三要高度重视，抓好工作落实。坚持督查巡视常态化，措施上要更加细化，落实上要更加具体，责任上要更加明确，以更高的标准、更严的要求、更强的措施，推动意识形态工作全面落实。

　　吴志军检察长在听取检察人员违纪违法情况分析后，强调指出：一是认清当前形势。要清醒认识全面从严治党越来越严的形势，坚定不移，一以贯之，把工作向前推进。二是站位仍需提升。认真学习贯彻习总书记在十九届中纪委三次全会上的讲话精神，进一步提升政治站位和政治觉悟，强化管党治党的使命担当。三是责任还要压实。聚焦“两个责任”，细化责任清单，切实推动清单任务落地落实。四是规矩必须树立。进一步强化纪律规矩意识，推动各项制度落实。

　　吴志军检察长听取机关党委2018年党建工作情况汇报后，指出：一是坚持目标导向，着力提升抓党建的政治意识。以政治建设为引领，创新学习载体，丰富学习内容，增强学习效果，引导广大党员不忘初心、牢记使命、发挥作用。二是坚持落实导向，着力提升党内政治生活的质量。进一步明确主题责任清单，在提升组织生活质量上精准发力，实现党内政治生活更加规范有序。三是坚持问题导向，着力弥补机关党建工作的“短板”。逐步解决党建工作要求高与能力不足的矛盾问题，通过弥补“短板”，全面提升机关党建工作的质量和效果。四是坚持效果导向，着力提升主题活动的效果。抓好党建不仅需要精心谋划，更需要有抓落实的责任和实干的精神。

　　市院领导班子，党组成员参加会议，相关部门负责人列席会议。会议还研究了其他事项。
[ 责任编辑：刘宝文]
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