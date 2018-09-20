金猪贺新春 百年话巨变——近百年八个猪年中的河洛大事（三）

1959年2月，洛阳面粉厂动工兴建，主要设备是从上海面粉厂拆迁而来的。该厂于次年10月建成投产。这年4月，洛阳市第一届运动会在老城体育场举行。

1959己亥年

第一拖拉机厂落成二里头遗址被发现

1959年2月，洛阳面粉厂动工兴建，主要设备是从上海面粉厂拆迁而来的。该厂于次年10月建成投产。

这年4月，洛阳市第一届运动会在老城体育场举行。

这年7月13日，洛阳市委决定，恢复中共洛阳市郊区委员会和郊区人民委员会建制，同时撤销洛南、秦岭、白马寺、洛北公社。1961年，郊区再次撤销，分设洛南、邙山两区。1962年6月，撤销洛南、邙山两区，恢复郊区。

这年夏天，考古工作者在偃师县城西南二里头村发现夏代文化遗址。自1959年以来，考古人员已在此初步探明了东亚大陆最早的核心都邑，发现了中国最早的城市主干道网、中国最早的双轮车辙、中国最早的“紫禁城”二里头宫城、中国最早的中轴线布局的大型“四合院”宫室建筑群、中国最早的大型围垣官营作坊区、中国最早的青铜器和绿松石器制造作坊等多个“中国之最”。二里头遗址是经考古学与历史文献学考证的中国最早的王朝——夏朝中晚期的都城遗存，是探索夏商文明及其分界的关键性遗址。

这年8月，经国务院批准，伊阳县改名为汝阳县。

这年9月，洛阳酒家开业。该店是洛阳首批建设的规模较大的国营饭店之一。

这年10月，中州渠开工兴建。该渠全长31公里，西起涧河入洛河处，流经西工、老城、瀍河、孟津、偃师，用以灌溉邙山南麓沿线农田。

这年10月12日，周恩来总理来洛视察第一拖拉机厂、洛阳矿山机器厂和洛阳轴承厂。

这年11月1日，第一拖拉机厂举行落成典礼。国务院副总理谭震林参加典礼并剪彩。第一拖拉机厂1955年10月1日主厂房破土动工，1958年7月20日装配出中国第一台拖拉机——“东方红”54型履带拖拉机，仅用3年多的时间就建了由11个基本生产车间和3个辅助生产车间组成的完整的生产体系。

这年12月31日，嵩县境内的陆浑水库举行开工典礼大会。近10万人组成的建设大军昼夜施工，水库于1965年8月竣工。

这年，人民大会堂建成，这里是党、国家和人民团体举行政治活动的重要场所；我国发现大庆油田，打破了地质学界长期存在的“中国贫油论”；容国团在第二十五届世界乒乓球锦标赛上获得男子单打冠军，这是中国运动员在世界锦标赛中获得的第一个冠军。

这年，苏联发射的“月球2号”无人月球探测器在月球表面硬着陆，成为到达月球的第一位地球使者。

1971辛亥年

西苑桥开工建设龙门大佛接受大修

1971年5月1日，九都路涧河桥竣工通车，该桥于1970年10月动工兴建；9月12日，北接南昌路、南接古城路的洛河桥(即西苑桥)开工，次年7月1日建成通车。

这年7月，在国家文物局文物保护研究所的指导下，龙门文物保管所采用化学粘接和工程加固相结合的办法，对龙门石窟奉先寺的几尊大佛像开始进行维修。国家有关部门划拨巨款，组织工程技术人员，协同河南省博物馆、龙门石窟管理所，开始对卢舍那大佛进行大规模的修复，整个工程历时15年。

这年9月23日，洛阳玻璃厂生产出中国第一块浮法平板玻璃。1981年4月，洛阳浮法玻璃工艺通过国家技术鉴定，并于当年获国家发明二等奖。“洛阳浮法玻璃工艺”的研制成功打破了发达国家的技术垄断，被誉为世界三大浮法玻璃工艺之一，后来我国浮法玻璃产量连续多年位居世界第一。

这年10月18日，洛阳矿山机器厂试制成功竖井钻机直径2.5米扩孔器，填补了中国矿山凿井的一项空白。

这年，310国道洛阳至偃师、洛阳至新安段开始修建，并铺设洛阳至临汝、洛阳至栾川、洛阳至伊川等公路渣油路面。

这年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即把蒋介石集团的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。11月，中华人民共和国代表团首次出席联合国大会。

这年，中美开始“乒乓外交”，苏联发射人类第一个太空站——“礼炮”一号，英特尔公司推出全球第一款微处理器。（洛阳日报记者 张喜逢）

(感谢洛阳市地方史志办公室提供史料)