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今日洛阳阴转小雨 最高气温10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-29 09:21

　　二十四，扫房子；二十五，磨豆腐；二十六，去割肉；二十七，杀只鸡；二十八，蒸枣花……年越来越近了，接下来的一周，人们也将在筹备年货的忙碌中度过。

　　今天是腊月二十四，“五九”的第三天，不少家庭都开始了年前大扫除。按民间的说法，因“尘”与“陈”谐音，新春扫尘有“除陈布新”的寓意，要把一切“穷运”“晦气”统统扫出门，迎接新一年的到来。

　　年前一周，天气一改之前平静的局面，冷空气排队南下，雨雪大风天气增多，气温多有起伏。市气象台预计：今天多云转阴天，夜里有小雨，偏东风2级到3级，气温-1℃到10℃。明天阴天有小到中雨或雨夹雪，局部山区大雪，偏北风逐渐增大到4级左右，气温-2℃到6℃。

　　中央气象台预计，受强冷空气影响，我国大部地区气温将下降4℃至8℃。新疆北部、内蒙古中东部等地降温幅度在10℃以上；中东部地区最低气温出现在2月1日早晨。伴随冷空气而来的还有大风。

　　看了接下来的天气预报，有网友调侃，这真的是“四九”没下的雪和雨，“五九”统统还给你。目前，正值春运高峰期，大家要及时关注天气情况，注意保暖，安全出行。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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