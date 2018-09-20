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“物业公司未经业主同意给电梯加装IC卡”续：业主有疑问可要求物业公司提供相关证明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-29 09:19

　　日前，本报报道了洛龙区九都名郡小区电梯加装IC卡装置一事。在采访中，负责该小区电梯维保的工作人员向记者展示了洛阳之江电梯工程有限公司(简称洛阳之江)的营业执照和特种设备安装改造修理许可证照片。报道刊发后，洛阳之江负责人称，该公司和九都名郡小区物业公司无合作，那名维保人员也非该公司员工。

　　记者联系到此前展示洛阳之江营业执照和特种设备安装改造修理许可证照片的维保员小欧，他说他是九都名郡小区电梯维保单位——河南良诺电梯有限公司(简称河南良诺)的员工，洛阳之江的证件照片是其公司提供的。

　　河南良诺负责人曹国威说，2017年九都名郡小区物业公司就提出为电梯加装IC卡装置，但这属于电梯改造，而河南良诺未取得电梯改造资质，于是拒绝。后来，该小区物业公司私下联系了一家公司给电梯加装了IC卡装置。

　　“由于不少业主投诉，该小区物业公司想把加装IC卡装置的行为合法化，我才推荐了具备电梯改造资质的洛阳之江。”曹国威说。

　　洛阳之江负责人杨跃安说，他们公司和九都名郡小区物业公司及河南良诺并无业务往来，自己公司营业执照和特种设备安装改造修理许可证的照片为何会在河南良诺员工手里，他感到很奇怪。

　　曹国威称，因为九都名郡小区物业公司要看洛阳之江的电梯改造资质，作为中间人，他从洛阳之江一员工处要来了证件照片，并给了该公司员工小欧。

　　“九都名郡小区物业公司私自给电梯加装IC卡装置明显不合法。”杨跃安说，相关法规对电梯改造有严格规定，九都名郡小区物业公司如果要跟其公司签合同，必须先拆除私自加装的IC卡装置，恢复原状，再由其公司按照相关程序重新改造。

　　对于九都名郡小区物业公司私自加装电梯IC卡装置，市市场监督管理局特种设备科科长姚剑峰明确表示此行为违法，如果电梯维保单位发现合作小区的物业公司私自对电梯进行改造，有义务及时联系相关监管部门举报。

　　市民如果不确定自己小区电梯安装的IC卡装置是否合法，可要求物业公司提供其与具备改造资质的单位签订的合同、改造单位向质监部门提交的开工告知单、电梯改造后由特种设备检验机构出具的监督检验合格报告等。如果物业公司不能出示相关证明或业主对这些证明有疑问，业主可拨打110或质监热线12365进行投诉，由相关部门责令拆除违规加装的装置。（洛阳晚报记者 牛鹏远 郭飞飞 实习生 秦月）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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