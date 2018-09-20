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找事！丈夫喝完酒 竟让没驾照的妻子代驾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-29 09:09

　　昨日，记者从市交警支队安乐交巡大队听说一件事：警方在夜查酒驾时发现，一男子饮酒后竟让没有驾驶证的妻子代驾，让人着实捏了一把汗。

　　24日21时许，市交警支队安乐交巡大队四中队民警在太康路与忠义街交叉口设卡查酒驾时，一辆豫C牌照的红色轿车由西向卡点驶来。

　　在距离卡点约150米处，这辆轿车突然停下，民警察觉到该车异常后上前查看。还未等民警走到车前，车内一名女子突然开门从驾驶室跑出，企图穿过绿化带朝西北方向逃跑。见状，协勤小孙立刻前去阻拦。这时，从副驾驶位下来一名男子，他将小孙紧紧抱住，阻拦他追赶逃跑的女子。在多次警告无效后，小孙依法对该男子使用了催泪瓦斯，并与同事一起将该男子制伏，将他传唤至安乐交巡大队进行调查。

　　经调查，该男子许某与驾驶人田某是夫妻。许某说，当晚，他喝酒后让妻子田某开车返回，但田某没有驾驶证，看到前方有民警设卡盘查，就提前停车逃走。当晚，田某也到安乐交巡大队自首。

　　目前，许某因阻碍国家机关工作人员依法执行职务被处行政拘留7天，田某因无证驾驶，被处500元罚款。

　　交警部门提醒，无证驾驶和酒后驾驶都是严重的交通违法行为，希望广大驾驶人一定要遵守法律法规，切勿心存侥幸、以身试法。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 袁芳）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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