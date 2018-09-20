为报“洛阳大哥”雪中送炭恩 羌族“放牛郎”苦寻十余年

虽然汶川地震已过去多年了，但对亲历者来说永生难忘。日前，来自汶川的羌族小伙朱远志求助于本报，要寻找2008年汶川地震时给予他无私帮助的洛阳恩人王志。他说，这场地震灾难，除了让他感受到意外发生时的恐惧，更让他感受到陌生人雪中送炭的温暖。十年来，他一直有个心愿，就是找到恩人。

寻找恩人的朱远志(图片由受访者提供)

虽然汶川地震已过去多年了，但对亲历者来说永生难忘。日前，来自汶川的羌族小伙朱远志求助于本报，要寻找2008年汶川地震时给予他无私帮助的洛阳恩人王志。他说，这场地震灾难，除了让他感受到意外发生时的恐惧，更让他感受到陌生人雪中送炭的温暖。十年来，他一直有个心愿，就是找到恩人。

忆相逢：危难之际，“洛阳大哥”倾囊相助

朱远志的家在四川省汶川县萝卜寨索桥村，这是个山清水秀的小村庄。2008年5月12日，汶川发生地震，萝卜寨距离震中仅5公里。当时距高考仅剩不到一个月时间，上高三的朱远志正积极备考。

地震发生之后，房子倒了，学校毁了，可书还得读，20岁的朱远志擦干眼泪，白天在村口一边放牛一边读书，夜晚就和家人挤在临时帐篷里休息。他记不清大大小小的余震发生过多少次。“余震来了，我就躲起来，等这一阵儿过去了，我就接着放牛、看书。”朱远志说。

萝卜寨位于山坳里，这里通往外界的山路都断了，在大伙儿的努力下，终于抢修出一条小道。

朱远志至今难忘就是在那个时候遇到可亲可敬的“洛阳大哥”王志的。

那一天，朱远志正在村口放牛，因为前方道路中断，一辆军车停了下来，一个穿迷彩服的战士下车走了过来。经过攀谈，朱远志得知这名战士叫王志，比他大5岁，是一名军车司机，来自河南洛阳。此次参加救援，部队临时营地位于原阿坝师专。

“他细心地询问我村里的灾情，肩膀上和胸前的徽章非常耀眼。”朱远志说，他告诉王志，他正在复习功课，准备参加高考，家里十几口人的粮食快吃光了。王志听了，立即跑回车上搜罗了一番，将所带的七八斤压缩饼干和火腿肠都拿出来送给他，勉励他好好读书，要相信家园一定会重建。

断联系：电话号码丢失，他找不到“洛阳大哥”了

从王志手中接过救命的食品，朱远志泪流满面。“他给我的感觉就是一个大哥哥，特别亲切。”朱远志说，对于王志的雪中送炭，他不知道该怎么表示感谢，就赶回数里外的家里，将母亲农闲时绣的鞋垫拿了出来，跑回来送给了王志。按照当地的风俗，送鞋垫代表真切的心意。

朱远志说，这双鞋垫原本是母亲准备日后送给儿媳妇的进门礼，但他那时已顾不了那么多，只想把最珍贵的东西送给“洛阳大哥”。王志再三推辞，后来看到朱远志急得快哭了，他才勉强收下。

临走时，王志给朱远志留下了一个电话号码，告诉他日后若需要帮助就拨打这个号码联系他。后来，朱远志不慎丢失了那张写着电话号码的小字条，就这样，他和王志失去了联系。

那年高考，朱远志考上了西华师范大学，毕业后回到汶川工作。时光飞逝，家乡的面貌和人们的生活一变再变，可朱远志寻找“洛阳大哥”的愿望从未改变。

盼帮助：若您认识参加过汶川救灾的王志，请联系我们

上网发帖、托人打听……这些年，为了寻找“洛阳大哥”，朱远志能想到的办法都用了，但始终未能如愿。他联系本报，希望能够在洛阳主流媒体的帮助下找到“洛阳大哥”。

“如果找到王志大哥，无论多远，我都要去和他见面。”朱远志说，他想请王志再到萝卜寨看一看，重建后的家园早已不是当年的模样。“我还想再送给他几双我们的羌绣鞋垫，表达我心中深深的感谢。”他说。

王志出生于1983年左右，身高1.7米以上，原驻洛铁军师某团司机，2008年曾到汶川参与抗震救灾。您若认识王志，或能为朱远志提供有价值的信息，请拨打电话65156112联系我们。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 王可婷）