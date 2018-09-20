解“老漂儿”之苦还须“幼有所育”（洛谭说事）

一个在北京帮大儿子带孙子，一个在苏州给二儿子带孙女，分别一年的老两口趁着回洛阳过年，终于在洛阳龙门站相聚……晚报这则报道之所以让人泪目，绝非只是团聚时的一时欢乐，更有背井离乡的无限忧思，它不仅击中了“老漂儿”一族的迁移之苦，更戳中了万千家庭的育儿之痛。

一个在北京帮大儿子带孙子，一个在苏州给二儿子带孙女，分别一年的老两口趁着回洛阳过年，终于在洛阳龙门站相聚……晚报这则报道之所以让人泪目，绝非只是团聚时的一时欢乐，更有背井离乡的无限忧思，它不仅击中了“老漂儿”一族的迁移之苦，更戳中了万千家庭的育儿之痛。

如果不是到了年根儿，老两口指不定还得多久才能见上这一面。可为了带孙子孙女，就算一把年纪再恋家，就算腿脚不便拖病体，就算天各一方奔波苦，还是追随着孩子的脚步，到人生地不熟的大城市去，这成了当下许多老人的现实写照。资料显示，目前我国0至6岁学龄前儿童达1.13亿，而八成孩子3岁前白天主要由祖辈照顾。本该颐养天年却要含辛茹苦，本该守望乡邻却要四处漂泊，“为了下一代”的无奈格外凸显。

是的，在传统观念中，很少有什么比生儿育女更美满，很少有什么比陪伴孙辈更幸福，但放在当下，又很少有什么比由此引发的“幸福的烦恼”更令人烦恼。二孩政策放开了，为什么有的人想生不敢生，生了也陷入烦恼？“生得起，养不动”，看似调侃的社会心态背后，触痛的是社会现实。伴着一个个小生命的呱呱坠地，一系列带娃问题也接踵而来：父母忙于工作没时间带；找保姆多花钱还不放心；想找个好点儿的托儿所又没得选。到头来，只有“求爷爷、告奶奶”了。

说到底，“老漂儿”现象越发普遍，映照出托育服务的极度短缺，尤其是3岁以下婴幼儿托育服务的严重不足。当生儿育女的幸福美满，遇到了入托难、入托贵的现实，整个社会在挠头。也正因此，十九大报告首提“幼有所育”，并将其列为补齐民生短板之首，正是对社会关切的回应。而就在最近，国务院办公厅印发通知要求，城镇小区没有按照相关标准和规范规划配套幼儿园或规划不足，或者有完整规划但建设不到位的，要通过补建、改建或就近新建、置换、购置等方式予以解决，同时明令小区配套幼儿园应办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园，可以说是在“直击痛点开药方”。

要解“老漂儿”之苦，就要在“幼有所育”上动真格的。这绝不只是一个家庭问题，更是一个重大社会问题，既关乎每个家庭的迫切需要，更关乎整个国家的未来。在“幼有所育”上快些再快些，把该落实的落实了，通过发展全托、半托、临托等互补多样的服务模式，以优质服务提升家长对托育机构的信任度，形成让家长放心、省心、安心的照料机制，“老漂儿”一族才能少些天南地北奔波之苦。（新闻观察员 洛谭）