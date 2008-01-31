2019年洛阳市春节联欢晚会举行

昨日是农历小年，洛阳广播电视台一号演播厅内喜气洋洋，2019年洛阳市春节联欢晚会在这里举行。

昨日是农历小年，洛阳广播电视台一号演播厅内喜气洋洋，2019年洛阳市春节联欢晚会在这里举行。

晚会在歌舞《春到福来洛阳城》中拉开帷幕，整场节目形式多样，异彩纷呈，歌舞、戏曲、小品、舞台剧等，为观众呈现了一场极具文化底蕴的视听盛宴。

“生命爆发出无穷的力度，去推开未来的窗户……”歌曲《追梦之路》气势恢宏、旋律激昂，唱出了我市在改革开放40年的壮阔航程中劈波斩浪、勇敢追梦的奋斗激情；舞蹈《逛庙会》年味十足，演员用舞狮、皮影戏等民间艺术，展现了全市人民喜迎新春佳节的欢乐心情；小品《第一书记》通过驻村第一书记妻子在村里的“暗访”，讴歌了驻村第一书记在脱贫攻坚中的担当与忠诚，彰显了市委、市政府坚决打赢脱贫攻坚战的决心和勇气。

紧接着，花鼓《十二月花》、舞蹈《我等你》、歌曲《因为有了你》、戏曲串烧《盛世梨园美》等节目一一亮相，赢得观众阵阵掌声。

整台晚会高潮迭起，突出了团圆、幸福、平安、奋斗的浓厚氛围，充分展示了我市各条战线围绕全面深化“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标奋发进取的精神风貌。晚会在歌曲《河洛新征程》中落下帷幕。

市领导黄为忠、尚英照、雷雪芹、魏险峰、魏世忠等观看演出。（洛阳日报记者 李三旺）