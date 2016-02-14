洛阳：多措并举提高质量 保障节日市场供应

昨日下午，市委常委、副市长胡衡庐带领相关部门负责人，到我市部分商超、农产品批发市场检查春节市场供应情况。

昨日下午，市委常委、副市长胡衡庐带领相关部门负责人，到我市部分商超、农产品批发市场检查春节市场供应情况。 昨日下午，市委常委、副市长胡衡庐带领相关部门负责人，到我市部分商超、农产品批发市场检查春节市场供应情况。 胡衡庐一行先后来到洛阳大张盛德美景华路店、涧西区湖南路农贸市场、洛阳宏进农副产品批发市场等，详细询问商品价格、产地和销售等情况。他指出，要积极落实货源，针对我市居民消费特点搞好产销衔接，确保节日期间生活必需品供应充足；要不断提高产品质量，用高质量供给满足群众新需求，打开消费者钱袋子；要增强市场应急调控能力，加强安全检查，保障市民欢度新春佳节。 当日，胡衡庐一行还检查了我市“黑加油站点”治理工作。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 郭贺立)