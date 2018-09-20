“候鸟”老人春运“逆向迁徙” 能和孩子团圆在哪儿都是家

25日9时许，在洛阳站候车大厅里，73岁的牛春香靠着椅背，时不时掏出手机看看，生怕错过了上车时间。牛春香是新安县人，由于子女在外地工作、定居，多年来每逢春节，她和老伴儿都要加入春运大军去和子女团聚。他们的春运之路和年轻人回家过年之路相反，也被称为“反向春运”。在她看来，奔波不是辛苦，团圆就是幸福。

牛春香给孩子们带了一袋粉条

核心提示

25日9时许，在洛阳站候车大厅里，73岁的牛春香靠着椅背，时不时掏出手机看看，生怕错过了上车时间。

牛春香是新安县人，由于子女在外地工作、定居，多年来每逢春节，她和老伴儿都要加入春运大军去和子女团聚。他们的春运之路和年轻人回家过年之路相反，也被称为“反向春运”。在她看来，奔波不是辛苦，团圆就是幸福。

子女在外地定居，老人奔波陪孩子过年

“快过年了，想孩子们了，老伴儿在老家还有事儿，我自己坐火车先过去。”面对记者询问，牛春香笑着说。

牛春香有1个儿子、1个女儿，两人从学校毕业后先后到西安工作，后来又都在西安定居。起初几年，牛春香和老伴儿虽然不放心，但想着西安离洛阳不远，孩子们总有时间回家看看。让老两口没想到的是，子女平时工作忙，一年也回来不了几次，有时连春节也抽不开身。

“孩子们都很孝顺，每年匆匆忙忙两地跑很辛苦，做老人的能帮他们一点儿是一点儿。”牛春香说，考虑到自己和老伴儿已经退休了，没什么特别的事情，春节就去孩子们那儿住一段时间，一家人过个团圆年。

省去儿女奔波，有更多时间团聚

如今，赶着春运的大潮前往西安，对牛春香来说已经十分熟悉。“仔细算算，已经有十几年的春节没在老家过了，孩子们巴不得我们一直待在西安，说我们一把年纪还跑来跑去，可是不行，我是家里的老大，老家有90多岁的父亲，还有弟弟妹妹，现在唯一放不下的就是他们。”牛春香说。

牛春香给记者算了笔账，春节7天假期，除去路上的时间，孩子们最多在家5天，“去孩子们家过年，我们来回一趟，时间比较宽裕，能有更多时间与儿女团聚”。

谈起路途奔波的辛苦，牛春香连声说不碍事儿。在她看来，只要身体允许，她乐意跨省跟着孩子们一起过年，“外出走走逛逛、开开眼界，不是件坏事儿，我们老两口还能体味不同的年俗。能和孩子们团圆，在哪儿都是家”。

简单的行囊，给子女带去家乡的味道

子女刚工作那几年，牛春香和老伴儿总是不放心，她经常和老伴儿坐火车去西安看他们。牛春香说，那时候，她和老伴儿每次去西安都要拎着大包小包，里面装了许多东西。

“孩子们刚离家，做父母的总是不放心。有几次连酱油、醋等都带了过去。”牛春香说，时间一久，她和老伴儿便养成了去看子女就带上许多行李的习惯。

随着子女们在西安安家，这几年，牛春香夫妇带的行李越来越少。记者发现，在牛春香的这次的行李中，只有一个手提袋和一个编织袋。“虽然孩子们再三嘱咐啥也别带，我还是带了老家做的一袋粉条，这是我们的心意，也是带给孩子们的家乡味道。”牛春香说。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 文/图）