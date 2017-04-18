洛阳第三产业奏响发展“强音”

新年伊始传佳音。2018年，洛阳经济发展交出了总体平稳、稳中有进、持续向好的“成绩单”。更加可喜的是，在经济新常态下，第三产业撑起全市经济半壁江山，奏响发展“强音”！

编者按

第三产业撑起经济半壁江山、经济结构不断优化、新旧动能接续转换、经济发展质量提升……日前，市统计局发布数据显示，据初步核算，去年全市生产总值为4640.8亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，分别高于全国、全省平均增速1.3、0.3个百分点，全市经济运行保持了总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。新的一年，洛阳已经吹响转型发展、高质量发展的号角。今起，洛阳日报推出《盘点年终数据解读高质量发展》系列报道，敬请关注。

新年伊始传佳音。2018年，洛阳经济发展交出了总体平稳、稳中有进、持续向好的“成绩单”。更加可喜的是，在经济新常态下，第三产业撑起全市经济半壁江山，奏响发展“强音”！

数字见变化。2018年，洛阳GDP总量为4640.8亿元，第三产业增加值为2336.1亿元，同比增长9.0%；第三产业增加值占GDP比重达50.3%，首次实现第三产业占比超过50%的历史性跨越。

服务业是推动经济转型升级、实现经济高质量发展的重要引擎。产业结构的历史性嬗变，折射出全市经济社会驶入健康发展的快车道，洛阳也必将在中原更加出彩中更有担当、更有作为、更有支撑力。

“三产超二产”格局更加稳固。2018年，服务业对经济增长的贡献率为52.6%，高出第二产业8.1个百分点。

“新兴超传统”基础不断夯实。现代服务业迅速发展，去年前11个月，科技服务业、高技术服务业、互联网和相关服务业营业收入同比分别增长13.8%、14.4%、65.6%，分别快于规模以上服务业2.3、2.9、54.1个百分点，成为服务业发展新动力。新业态蓬勃发展，去年全年限额以上批发零售业网上商品零售额同比增长16.7%，高于限额以上单位消费品零售额增速4.8个百分点；规模以上快递服务企业业务量累计完成12081万件，同比增长45.4%，延续高速增长态势。

“消费超投资”态势逐步显现。去年全市社会消费品零售总额增长10.3%，高于固定资产投资0.3个百分点，消费拉动经济增长的基础作用不断巩固。其中，城镇消费品零售额为1868.8亿元，增长10.2%；乡村消费品零售额为286.1亿元，增长10.8%。与居民生活关系密切的19大类商品中，16大类商品零售额实现增长。

在亮眼成绩的背后，是我市采取的一系列大力推动服务业发展的政策措施。近年，我市出台《构建现代产业体系促进科技服务业发展实施方案》《洛阳市现代物流业转型发展行动计划(2018—2020年)》等，助推服务业快速发展。

载体建设持续推进。加快实施现代物流业转型发展行动计划，中储综合物流产业园、华晟物流园建设稳步推进。全市省级现代服务业专业园区共有9家，占全省的11%，专业园区数量居全省第二位。

文化旅游产业融合发展。一批文旅融合项目加快推进，“博物馆之都”加速建设，第36届中国洛阳牡丹文化节、首届世界古都论坛、2018河洛文化旅游节成功举办，预计全年接待游客1.32亿人次，旅游总收入1145亿元，分别增长6.2%和10%。

经济结构呈现出服务业主导的发展趋势，是经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的必然。服务业增速之快、比重明显上升，折射了我市经济的结构之变、动力之变。

2019年，我市服务业发展令人期待。市委十一届九次全体(扩大)会议指出，着力建设全国重要的现代服务业基地，培育壮大新产业、新业态、新模式，加快现代服务业提质升级，制定促进消费三年行动计划和促进消费扩容提质政策措施。随着一系列政策措施落地见效，服务业将引领洛阳经济驶向更为广阔、更加美好的未来。（洛阳日报记者 李冰）