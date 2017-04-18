洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳第三产业奏响发展“强音”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-29 08:55

　　编者按

　　第三产业撑起经济半壁江山、经济结构不断优化、新旧动能接续转换、经济发展质量提升……日前，市统计局发布数据显示，据初步核算，去年全市生产总值为4640.8亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，分别高于全国、全省平均增速1.3、0.3个百分点，全市经济运行保持了总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。新的一年，洛阳已经吹响转型发展、高质量发展的号角。今起，洛阳日报推出《盘点年终数据解读高质量发展》系列报道，敬请关注。

　　新年伊始传佳音。2018年，洛阳经济发展交出了总体平稳、稳中有进、持续向好的“成绩单”。更加可喜的是，在经济新常态下，第三产业撑起全市经济半壁江山，奏响发展“强音”！

　　数字见变化。2018年，洛阳GDP总量为4640.8亿元，第三产业增加值为2336.1亿元，同比增长9.0%；第三产业增加值占GDP比重达50.3%，首次实现第三产业占比超过50%的历史性跨越。

　　服务业是推动经济转型升级、实现经济高质量发展的重要引擎。产业结构的历史性嬗变，折射出全市经济社会驶入健康发展的快车道，洛阳也必将在中原更加出彩中更有担当、更有作为、更有支撑力。

　　“三产超二产”格局更加稳固。2018年，服务业对经济增长的贡献率为52.6%，高出第二产业8.1个百分点。

　　“新兴超传统”基础不断夯实。现代服务业迅速发展，去年前11个月，科技服务业、高技术服务业、互联网和相关服务业营业收入同比分别增长13.8%、14.4%、65.6%，分别快于规模以上服务业2.3、2.9、54.1个百分点，成为服务业发展新动力。新业态蓬勃发展，去年全年限额以上批发零售业网上商品零售额同比增长16.7%，高于限额以上单位消费品零售额增速4.8个百分点；规模以上快递服务企业业务量累计完成12081万件，同比增长45.4%，延续高速增长态势。

　　“消费超投资”态势逐步显现。去年全市社会消费品零售总额增长10.3%，高于固定资产投资0.3个百分点，消费拉动经济增长的基础作用不断巩固。其中，城镇消费品零售额为1868.8亿元，增长10.2%；乡村消费品零售额为286.1亿元，增长10.8%。与居民生活关系密切的19大类商品中，16大类商品零售额实现增长。

　　在亮眼成绩的背后，是我市采取的一系列大力推动服务业发展的政策措施。近年，我市出台《构建现代产业体系促进科技服务业发展实施方案》《洛阳市现代物流业转型发展行动计划(2018—2020年)》等，助推服务业快速发展。

　　载体建设持续推进。加快实施现代物流业转型发展行动计划，中储综合物流产业园、华晟物流园建设稳步推进。全市省级现代服务业专业园区共有9家，占全省的11%，专业园区数量居全省第二位。

　　文化旅游产业融合发展。一批文旅融合项目加快推进，“博物馆之都”加速建设，第36届中国洛阳牡丹文化节、首届世界古都论坛、2018河洛文化旅游节成功举办，预计全年接待游客1.32亿人次，旅游总收入1145亿元，分别增长6.2%和10%。

　　经济结构呈现出服务业主导的发展趋势，是经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的必然。服务业增速之快、比重明显上升，折射了我市经济的结构之变、动力之变。

　　2019年，我市服务业发展令人期待。市委十一届九次全体(扩大)会议指出，着力建设全国重要的现代服务业基地，培育壮大新产业、新业态、新模式，加快现代服务业提质升级，制定促进消费三年行动计划和促进消费扩容提质政策措施。随着一系列政策措施落地见效，服务业将引领洛阳经济驶向更为广阔、更加美好的未来。（洛阳日报记者 李冰）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·6种饮品悄悄“喝”出健康隐患！
  • ·吃姜到底去不去皮？很少人知道！别再吃错了
  • ·羊水破了和漏尿感觉上有什么区别？
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳市将瞄准重点领域 持续推进实...
  • 关于2019年春节放假安排的通知
  • 春运“神器”——能坐又能装的塑料桶
  • 洛阳市召开“大棚房”问题专项清理整...
  • 昨日洛阳铁路客流平稳 周五将迎客流高峰
  • 洛阳打冰突击队：无惧天寒地冻确保铁...
  • 洛阳辖区高速路迎车流高峰 特殊时段注...
  • 2019洛阳花样百出迎新春
  • 洛阳市深化国有企业改革专项小组召开2...
  • 2019年洛阳市春节联欢晚会举行
    		•
    百姓呼声
    网友建议将王城大道下穿隧道进行美化亮化
    洛浦公园南岸西苑桥至瀛洲桥段有提升计划？
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    张灯结彩迎猪年

    街拍 生活

    洛邑古城古装人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605