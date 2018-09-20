洛阳辖区高速路迎车流高峰 特殊时段注意出行安全

随着春节临近，我市辖区高速公路将迎来新一轮车流量高峰。昨日，记者从洛阳高速交警大队获悉，近期，我市辖区高速公路交通事故数量有所增加，其中由于驾驶员主观原因引发的事故尤为突出。

随着春节临近，我市辖区高速公路将迎来新一轮车流量高峰。昨日，记者从洛阳高速交警大队获悉，近期，我市辖区高速公路交通事故数量有所增加，其中由于驾驶员主观原因引发的事故尤为突出。

“今年春运开始以来，洛阳辖区高速公路整体运行平稳，道路通行状况良好。”洛阳高速交警大队相关负责人说，连日来，生鲜物流大货车、返乡过路私家车成为我市辖区高速的主力军。由于这类车辆的驾驶员不太熟悉路况，加之返乡、送货心切，在我市辖区多处高速路段，由于驾驶员疲劳驾驶、超速等主观原因已酿成十几起交通事故。

“26日下午至夜间，仅宁洛高速洛阳段就发生了7起交通事故。”洛阳高速交警大队事故中队民警卢志卿说，他们梳理后发现，近期的交通事故发生地，多在高速公路交会处的匝道附近，事发时间多集中在夜间。

卢志卿提醒：春节将至，高速公路上的返乡车流将继续增大，大家在出行时一定要安全驾驶，杜绝超速、超载等交通违法行为；在长途行车过程中如有疲劳现象，一定要到服务区或者下高速公路休息好后再走。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 李旋）