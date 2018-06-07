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洛阳市召开“大棚房”问题专项清理整治工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-29 08:55

　　昨日，我市召开“大棚房”问题专项清理整治工作推进会，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和国家、省关于“大棚房”问题清理整治专项行动的决策部署，研究推进我市清理整治工作，坚决遏制农地非农化乱象。市长、市“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组组长刘宛康出席会议并讲话。

　　会议分别听取了市农业农村局、市自然资源和规划局、伊滨经开区、高新区关于“大棚房”问题清理整治情况汇报。会议指出，“大棚房”问题清理整治，事关耕地保护红线，事关粮食安全底线，事关农民权益乃至乡村振兴大局，是守红线、守底线的重大行动。要进一步提高政治站位，切实把“大棚房”问题专项清理整治作为树牢“四个意识”、落实“两个维护”的重要检验，坚决整治、加快整改，不折不扣完成好这项重要政治任务，坚决守住“农地姓农”这条底线。

　　会议强调，国家按照时间服从质量的要求，将专项行动集中整治时间延长到3月。各地各有关部门要主动担当作为，坚决落实各级政府主体责任和县(市)区政府主要负责同志第一责任人责任，抓住有限时间，深入查、仔细查，抓紧改、彻底改，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要把握标准范围，全面深入细致排查，运用卫星图斑逐一对照核实，逐一现场勘查，确保排查清理全覆盖、无遗漏、无死角。要吃透政策精神、做细做实工作，既要防止走过场、钻空子，也要避免简单化、“一刀切”，讲究方式方法，依法依规整治。要强化督查验收，对“大棚房”清理整治中工作进展迟缓、未按规定时限标准完成整改的，对虚报瞒报、欺上瞒下、不作为、乱作为的，将从严追责问责，确保按照时间节点高质量完成清理整治任务。

　　副市长王军等参加会议。(洛阳日报记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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