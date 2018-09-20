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车上装LED屏打广告 收益不多隐患多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-29 09:04

　　近期，一些市民注意到，街头有一些私家车在车辆后玻璃上安装了LED显示屏。这些LED显示屏上会滚动播放各类广告，据说车主可以边开车边赚广告费，不少有车的市民对这种赚钱方式产生了兴趣。

　　记者采访发现，私家车在车辆后玻璃上安装LED显示屏打广告能赚钱不假，但收益并不多，对车辆行驶还有安全隐患。

　　记者在网上查询发现，目前，市面上有多个车载LED显示屏广告平台在运营，他们的运营模式大致相同。想获得这些LED显示屏，车主要么需要花数百元购买，要么需要支付数百元押金。在安装LED显示屏后，车主还要下载相关平台的手机APP进行绑定。当车主按照规定播放一定数量的推送广告后，就可以获得广告运营商的广告分红。

　　这种“边开车边赚广告费”的模式看起来不错，但收益情况并没有想象中的可观。一个较大车载LED显示屏广告平台的推广文章中介绍：“据不少车主反馈，按每天开车8小时计算，每个月有200元至300元的收益。”对于普通私家车主来说，每天开车的时间远远没有这么长，收入自然也要少很多。

　　曾使用过某平台车载LED显示屏打广告的市民曾先生说，他每天上下班开车时间约一个小时，一个月下来收入只有不到20元。“这还是在广告量多的时候，有时广告运营商接不到广告，我们开着LED显示屏也没有分红。”曾先生说，对一般车主来说，与LED显示屏的售价或押金相比，广告收益微乎其微，没过多长时间他就将车载LED显示屏转手卖了。

　　此外，在车辆后玻璃上私装LED显示屏还有安全隐患。市交警支队相关部门负责人说，私装的LED显示屏会遮挡驾驶员后视镜视线，也可能吸引其他车辆驾驶员的视线，有妨碍安全驾驶的隐患。此外，私装的LED显示屏可能影响车辆的技术安全，在审车时是不能通过的。如果LED显示屏与车上电源的功率不匹配，还有引发线路故障、引起车辆自燃的隐患。（洛阳晚报记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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