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洛轴铁路轴承产品质量蝉联中国第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-29 08:55

　　室外寒风凛冽，室内温暖如春。

　　“咔——嚓——咔——嚓——”临近春节，洛阳LYC轴承有限公司(简称洛轴)铁路轴承生产线马力全开。在铁路轴承事业部一年365天恒温的装配车间里，在机器有节律的运转声中，工人们忙碌有序。

　　轴承装配生产线唯一的质检员高银宝，在生产线上一干就是33年。这会儿，他手速飞快，一次次稳稳地将度量尺插进轴承密封罩缝隙，把好轴承出厂前的最后一道质检关。

　　“每天下线400套轴承，这样的动作就得重复9600次，少一次都不行。”高银宝不动声色地说。多年来，他已经摸索出一套规律，只需要根据度量尺插进缝隙的力度，就知道缝隙尺寸是否合格。经他手出厂的铁路货车轴承，密封罩缝隙永远保持在0.7到1.1毫米之间。

　　火车驰骋神州，轴承高速旋转。安全与事故之间的差别，有时仅是轴承尺寸一个头发丝的误差。从游隙尺寸到润滑油重量，每一个细节都关乎轴承品质。为何现场只有高银宝一人在检测？

　　“多亏了我的‘新搭档’。”高银宝指指身边不断“吐”出成品轴承的机器说，这个“新搭档”，就是洛轴与机床厂家合作，为实现铁路轴承装配自动化量身定制的行业首个也是目前唯一的全自动双列圆锥货车轴承装配线。

　　隔着玻璃罩往装配线内看，黑色轴承内圈在流水线上缓缓移动，“机器手”抓起一件件零部件，稳稳地组装在一起，装配、质检、清洗、注油“一条龙”无人化操作，不急不躁、不紧不慢，一小时下线60个，不多也不少，工人数量从15人下降至4人。

　　高银宝，成为“最后的质检员”，完成机器无法代替的密封罩缝隙检测。

　　“‘新搭档’就像一个不会犯错的高手，生产出来的轴承跟‘克隆’出来的一样，完美无瑕。”说起“新搭档”来，高银宝不吝赞美。

　　今年1月18日，在中国铁路总公司2018年度全年热轴故障分析会上，洛轴创造的一串数据令国内外同行瞩目：产品故障率由2017年的十万分之0.27下降至十万分之0.204，远低于十万分之0.67的行业内平均水平，连续第二年在业内8家国内外轴承造修企业中位居第一！

　　像这样的行业唯一智能化生产线，在洛轴锻造、车工、热处理、磨工等各工序中并不少见。从“制造”到“智造”，从而实现“质造”，好产品让洛轴在市场上长袖善舞。

　　“今年第一个月还没完，铁路货车轴承20万套订单已到手，接近去年全年销量，生产计划快排到年底了。”洛轴铁路轴承事业部副总经理王国友干劲十足地说。

　　看来，高银宝又要过一个繁忙的春节了。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 余柯）
[ 责任编辑：马佳佳]
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