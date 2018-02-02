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洛阳市深化国有企业改革专项小组召开2019年第1次工作例会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-29 08:56

　　昨日，市长、市深化国有企业改革专项小组组长刘宛康主持召开市深化国有企业改革专项小组2019年第1次工作例会，审议并原则通过《2019年洛阳市深化国有企业改革工作方案》《新排查市出资企业脱钩改制深化改革工作方案》，听取破产“僵尸企业”后续处置工作推进情况汇报，研究部署国企改革相关工作。

　　《2019年洛阳市深化国有企业改革工作方案》围绕深化国企改革四项主要任务，确定了今年我市深化国企改革9个方面23项重点工作，提出要继续深化国有企业产权、组织、治理三大结构改革，积极推进现代企业制度建设，着力防范企业经营风险，健全国有资产管理体制，持续加强党的领导，实现国有经济高质量发展。

　　《新排查市出资企业脱钩改制深化改革工作方案》按照“改彻底、改规范”的要求，提出要坚持市场化改革方向，以优化国有资本配置为中心，以提高企业竞争力为目的，通过股权转让、关闭注销、兼并重组等方式，全面推进29家新排查市出资企业和1处国有投资资产脱钩改制深化改革工作，推进经营性国有资产集中统一监管。

　　破产“僵尸企业”后续处置是深化国企改革最难啃的“硬骨头”。我市列入2019年全省国企改革范围的破产“僵尸企业”共11户，按照要求，今年6月底前要全部完成破产终结、资产处置、职工安置等后续处置工作。

　　会议强调，各级各相关部门要深入贯彻落实国家、省、市关于深化国企改革的部署要求，对照方案明确的任务书、时间表、路线图，压实压紧责任，突出工作重点，凝聚工作合力，确保按时完成国企改革各项目标任务。要坚持依法合规，加强统筹协调，确保新排查企业脱钩到位、深化改革到位。要积极稳妥推进破产“僵尸企业”后续处置工作，多设“路标”、少设“路障”，确保资产处置到位、债务化解到位、人员安置到位。

　　市委常委、常务副市长吴孟铎等参加会议。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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