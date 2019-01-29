春节临近，年味儿越来越浓。近的，隋唐城遗址植物园里百米长的巨龙彩灯、喜庆的红灯笼……远的，汝阳县城首次亮相并开始试亮灯的3组大型彩灯，孟津县带动贫困户脱贫增收的市美冠园艺有限公司销售火爆的花卉……到处一派喜气洋洋的景象，增添了节日氛围。
春节临近，年味儿越来越浓。近的，隋唐城遗址植物园里百米长的巨龙彩灯、喜庆的红灯笼……远的，汝阳县城首次亮相并开始试亮灯的3组大型彩灯，孟津县带动贫困户脱贫增收的市美冠园艺有限公司销售火爆的花卉……到处一派喜气洋洋的景象，增添了节日氛围。(洛阳晚报记者 高山岳 刘冰 李卫超 特约通讯员 郑战波 通讯员 李景堂 摄影报道)
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