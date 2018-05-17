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提醒！2月14日为正常工作日 新人领证结婚不用预约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-28 18:10

　　2月14日是西方的情人节，不少年轻人想在这天领证结婚，有情人终成眷属。27日，涧西区的林姑娘在洛阳网“百姓呼声”频道咨询，她和男友想在今年2月14日领证结婚，想知道是否需要预约？该如何预约？

　　市民政局社会事务科工作人员说，2月14日为正常工作日，婚姻登记处正常上班。根据属地管理原则，林姑娘可联系婚姻登记处所属县(市、区)民政部门——涧西区民政局。

　　该工作人员提醒，想办理婚姻登记的市民，除了现场排队、窗口登记，还可在网上预约办理。市民可登录河南省婚姻登记网上预约系统，按步骤完成网上预约。在此平台上，市民可以预约30个工作日内的婚姻登记业务，到时携带相关证件到现场即可办理。

　　涧西区民政局婚姻登记处工作人员说，内地居民办理结婚登记，婚姻当事人双方须携带本人的身份证、户口簿、3张2寸双方近期半身免冠合影照片，共同到双方任意一方当事人户口所在县(市)或区的婚姻登记处办理。 该工作人员还说，涧西区常住户口居民2月14日到涧西区民政局办理婚姻登记不用预约，直接在现场排队即可办理。（洛报融媒记者 余子愚）
[ 责任编辑：张惟一]
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