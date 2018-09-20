邮储银行洛阳市分行召开2019年邮政金融案件防控工作会议

为更好地安排部署洛阳邮政金融案件防控工作，强化各级机构案防工作意识，扎实推动全区邮政金融案件防控工作有效开展，邮储银行洛阳市分行联合洛阳市邮政分公司于2019年1月23日召开了洛阳邮政金融案件防控工作电视电话会议。

为更好地安排部署洛阳邮政金融案件防控工作，强化各级机构案防工作意识，扎实推动全区邮政金融案件防控工作有效开展，邮储银行洛阳市分行联合洛阳市邮政分公司于2019年1月23日召开了洛阳邮政金融案件防控工作电视电话会议。

全区邮银双方各级机构、部门负责人及相关人员参加了会议。会上，邮储银行洛阳市分行纪委书记、副行长程相流通报了2018年一级支行案件防控工作考评结果，并宣贯了2019年洛阳邮政金融案件防控工作指导意见。随后，邮储银行洛阳市分行、洛阳市邮政分公司代表宣读了《合规承诺书》，并分别与邮银双方单位主要负责人签订了《2019年案件防控目标责任书。

最后，邮储银行洛阳市分行党委书记、行长刘绍义以“持之以恒、常抓不懈、扎实推进邮政金融案件防控工作”为题做了重要讲话，回顾了2018年各项案件防控工作所取得的成绩，并深入分析了案件防控工作所面临的形式和存在的突出问题，同时针对2019年洛阳邮政金融案件防控工作提出了“五个强化”的奋斗目标：强化责任意识、严格履行一岗双责，强化合规意识、严格控制案件风险，强化制度落实、严格提高案防能力，强化问责力度、严格防止违规危害，强化邮银协同、严格树立良好形象。并号召全行干部员工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“守土有责、守土负责、守土尽责”的要求，敢于担当、克难攻坚，坚决打好防范化解金融风险攻坚战，确保实现全年不发生资金案件的目标，为洛阳邮政金融各项业务持续健康发展保驾护航！