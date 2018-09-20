今日，2019西工区休闲购物月盛大启动

小年至，年味浓，西工区为大家准备的“新春大餐”也已正式亮相：1月28日，2019西工区休闲购物月活动(简称购物月活动)正式启动。

小年至，年味浓，西工区为大家准备的“新春大餐”也已正式亮相：1月28日，2019西工区休闲购物月活动(简称购物月活动)正式启动。本次活动由西工区商务局，洛阳报业融媒科技有限公司联合洛阳王府井百货、建业凯旋广场、中央百货、新都汇购物公园、乐界188主题体验式休闲中心、今生有约珠宝、新视野眼镜(天盛壹佰店)，在1月28日至2月19日(小年至正月十五)推出交通惠民和“劵”动西工两大活动，不仅有实实在在的优惠，还解决了大家头疼的交通问题，让每一个春节期间来西工游玩的游客，开开心心过一个大年。

免费摆渡车+新增停车位，畅通玩转西工全域

春节期间，人流、车流量大，停车难一直是困扰大家的普遍问题。既想过年跟家人朋友一起出游，又怕被堵在车海中怎么办？

为了缓解交通压力，购物月活动期间，西工区特意安排了摆渡通勤车，免费对市民开放，摆渡车每20分钟一趟，运营时间为每天9:00至21:00，运营路线为王城公园至建业凯旋广场西北门，沿途有8个站点，包括王城公园、洛阳王府井百货、新都汇购物公园、中央百货、建业凯旋广场等，可以说基本覆盖了西工区核心商圈。您完全可以认准有“今年过年，西工转转”标志的摆渡车，免费畅玩西工全域。

开车的市民也不用担心一“位”难求的尴尬，西工区积极协调。购物月活动期间，西工区将新增500余个停车位，使得西工区停车位总量达8200余个。市民凭“转转卡”(“转转卡”详情见下文)并消费其内卡券10元以上，即可在新增的停车位免费停车，停车位分布在升龙广场地上停车场、金沙广场等。新增车位可极大的缓解车位压力，让前来西工的市民朋友，享受到更加舒心畅快的购物游玩体验。

七大会场+10万张“转转卡”，购物盛宴惊喜连连

逛商场最开心的事儿是什么？当然是用优惠的价格买到喜欢的品牌商品。据介绍，购物月活动期间，西工区联合洛阳王府井百货、建业凯旋广场、中央百货、新都汇购物公园、乐界188主题体验式休闲中心、今生有约珠宝、新视野眼镜(天盛壹佰店)，共发放10万张惠民消费“转转卡”，市民可在领取后享受卡内包含的超值优惠(“转转卡”在单个会场限领一张)。

据介绍，10万张的惠民消费“转转卡”，将分批次发放。惠民消费“转转卡”品类金额等详细内容由相应会场自由组合搭配，涵盖了服饰、珠宝、餐饮、影院等商家，市民节日购物餐饮休闲可以一站享受。

核心商圈+完善配套，吃喝玩乐年味十足

西工区历史悠久，环境宜人，区位优势得天独厚，拥有繁华兴盛的商务中心，一直是市民购物、娱乐、社交、美食的优先选择。对于“老洛阳”们来说，西工区还承载了他们的年味记忆。80后曲女士说，一直到现在，提起过年，她想到的就是凯旋路上的红灯笼，是坐在爸爸肩膀上在老百货楼逛街，是老市政府门前热热闹闹的踩高跷、划旱船、舞龙等社火活动，是体育场正月十五漫天绽放的烟火。而这些标志性的年味记忆，都发生在西工区。

如今，西工区崭新出发，要用消费购物月活动，向洛阳市民发出“今年过年，西工逛逛”的邀约。这里不仅大型商场聚集，休闲购物一站“搞定”，有城市广场、特色游园、街头小景可供驻足歇脚赏景，还有小街锅贴、天府担担面、七一路油泼面等有口皆碑的特色美食……阖家一起到西工转转，吃喝玩乐一条龙，美哩很！

是不是已经迫不及待了？今年过年，西工转转，寻找儿时的年味！

惠民消费“转转卡”领取指南

1、关注“精彩西工”微信公众号，点击下部菜单“领取转转卡”。

2、填写相关信息，然后点击领取西工转转卡，每人只可实名领取一次。

3、卡内包括西工王府井百货、建业凯旋广场、中央百货、新都汇购物公园、乐界188主题体验式休闲中心、今生有约珠宝、新视野眼镜(天盛壹佰店)等提供的购物电子券礼包。

4、凭电子券礼包到相应的商场指定服务处兑换“转转礼包券”后可使用。

商场及联动商家“转转礼包券”使用攻略

1、西工王府井百货

活动内容：凭转转卡，至负一层西区MINIGOOD可兑换100元新年大礼包(礼包内容由商家根据实际情况调整)。

1月28日-1月31日，限时发放100份限量礼包，包含20元鲜芋仙甜品券、25元奥斯卡影城电影票、50元牛十八潮汕火锅代金券、5元春联，先到先得，赠完为止。

2月1日至19日根据实际情况调整礼包内容。

春节营业时间：每天9:00-21:30

咨询电话：18860231926

2、建业凯旋广场

活动内容：凭转转卡，可兑换价值518元的代金券(具体参与商家请关注“精彩西工”微信公众号)。

春节营业时间：每天10：00-22:00

咨询电话：0379-69865071

3、中央百货

活动内容：凭转转卡，可兑换100元纸质券(5张20元穿着类券)，顾客到客服中心核销兑换成5张纸券，可在2到6楼专柜使用，消费满200或300或500可使用一张。

春节营业时间：除夕9：30-18：00，初一9：30-20：00，初二至初六9:30-21:00

咨询电话：0379-65265666

4、新都汇购物公园

活动内容：凭转转卡，部分商家服装类满500减30元、餐饮类满100减10元(具体参与商家请关注“精彩西工”微信公众号)。

春节营业时间：除夕9:30-17:00，初一10:00-21:30，其他9:30-21:30

咨询电话：0379-60696555

5、乐界188主题体验式休闲中心

活动内容：凭转转卡，部分商家满足满减条件可抵扣100元(具体参与商家请关注“精彩西工”微信公众号)。

春节营业时间：除夕至初四放假，其他时间每天10：00-21： 30

咨询电话：18568123758

6、今生有约珠宝

活动内容：凭转转卡，老庙黄金每克减40元、I DO钻石送1000元抵用券(I DO钻石洛阳建业凯旋广场店、洛阳王府井百货店均参与凭转转卡送1000元抵用券活动)。

今生有约珠宝春节营业时间：除夕9:30至16:00，初一至初七10:00至17:00，其他时间正常营业

咨询电话： 0379-63268555

7、新视野眼镜(天盛壹佰店)

活动内容：凭转转卡，可领取188元配镜补贴金(满500元可用)，还可领取100元视觉检查卡(店内视觉检查项目可自由组合使用)。

春节营业时间：每天9：00——20:00

咨询电话： 0379-65580866

除了超划算的“转转卡”活动，各大会场还有一系列喜气洋溢、热闹非凡的迎新春活动：在建业凯旋广场，您可以抽奖赢大红包、领取新春礼物；在洛阳王府井百货，您可以逛逛花样百出的室内新春庙会；在中央百货，您可以获得“财神”赠送的多重好礼……新年假期，只要您在西工区好好逛一逛，惊喜一定就在眼前。