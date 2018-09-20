洛阳人过年一定要陪父母做这些事

又要过年了，过年意味着什么？意味着要放假了，可以一觉睡到大中午？可以和朋友尽情地把酒言欢了吗？这并不是过年的真正意义。春节的意义永远只有一个——团圆。长辈有个硬核的说法，只要家里的老人在，你就必须得回来过年。春节正确的打开方式是什么？陪父母完成这几件事，让你的春节过得温馨而特别。

盼呀盼，又要过年了，过年意味着什么？意味着要放假了，可以一觉睡到大中午？可以和朋友尽情地把酒言欢了吗？这并不是过年的真正意义。春节的意义永远只有一个——团圆。长辈有个硬核的说法，只要家里的老人在，你就必须得回来过年。 春节正确的打开方式是什么？陪父母完成这几件事，让你的春节过得温馨而特别。

陪父母赶集会、置办年货

谷水庙会

说起“赶集”，脑中泛起的是那熟悉又陌生的回忆，热闹的街市，涌动的人潮，此起彼伏的叫卖声，坐在父亲的肩上，抬头看到的是红艳艳的冰糖葫芦，低头看到的是年轻的父亲短硬的头发。

时光不会眷顾任何一个人，如今，父母的头发早已斑白，腰杆也不是那么直挺了。网上也许可以备齐一切年货，但买不到的是情怀。快过年了，不妨带着爸妈去洛阳周边的谷水、诸葛等老牌集会逛一逛，这里有小时候妈妈一针一线给我缝过的虎头鞋，有放在嘴里甜到心里的蜜三刀，有爸妈永远都吃不厌的手工红薯粉条……

>>>洛阳城区周边“集会”时间表

陪父母来一场短途旅行

关林景区

小时候，我们总是像小尾巴一样，跟在父母深厚。但是某天，蓦然回头，才发现，他们的头发早已花白，身形也有了岁月的痕迹。他们的眼神像极了当年那个伫立在大门口等待的孩子。他们在等，等你的陪伴，等你带他们去外面的世界看一看。

“在洛阳生活了几十年了，还没去过龙门石窟呢！”你是否听过父母发出这样的感慨。洛阳有天下第一古刹——白马寺、龙门石窟、关林、孟津卫坡古民居……今年过年，陪父母在洛阳的景点逛逛，不用经历舟车劳顿，也是个不错的选择。只要有家人在的地方，就是最好的风景。

>>>洛阳人过年最爱去这些地方

陪父母逛庙会

王城公园新春游园会

现在过年，总感慨“真没意思，年味越来越淡！”其实，年味一直都在。还记得小时候和父母一起逛庙会的情景吗？兜里攥着压岁钱，这里瞅瞅，那里看看，碰到喜欢的玩意儿就挪不动步了。一年之中，只有在这个特殊的时间段，父母才会给予特权，想吃什么买！想玩什么买！

王城公园新春游园会、明堂庙会、河洛文化庙会、洛邑古城春节文化庙会、关林春节民俗文化庙会……在洛阳，有意思的庙会太多太多，这里有吃不完的美味小吃，有看不完的民俗表演。过年啦，带着父母，赶一场庙会，不负春光一晃经年。

>>>洛阳好玩儿的庙会有哪些

跟父母一起学包饺子

对于洛阳人来说，中秋节吃饺子，冬至吃饺子，元宵节还吃饺子……好像只要过节，都得吃饺子。过年，那饺子肯定更是重头戏。韭菜鸡蛋陷、芹菜猪肉陷、胡萝卜羊肉陷、白萝卜猪肉馅的饺子，这些是洛阳人钟爱的几种口味的饺子。不管是什么口味的饺子，我们都能吃到的是妈妈的味道。

不怎么下厨房的你，今年春节，不妨帮着父母包饺子。

先学擀皮吧！“饺子皮太厚了”“皮又太薄了，一煮就烂了”“得中间厚周围薄”妈妈在一旁不停地指挥着。可这皮就是不听使唤！多亏了妈妈的一双巧手，不管什么形状的皮妈妈总能把它包成一个个玲珑可爱的饺子。试着包包饺子吧，造型可能有点“惨不忍睹”，也许还会和妈妈有一番小“争吵”，但终究会被笑声和一桌热腾腾的美味所掩盖……这就是家的味道！

主动和父母聊聊天

聊聊你的近况和未来的打算。很多人过年回家，热乎劲儿三天过去，就开始埋怨父母唠叨，觉得和父母难以沟通。其实，唠叨是因为不了解，父母是在用碎碎念的方式表达想了解你的愿望。不如主动和父母聊聊。话说出口，理解就慢慢发生了。就像歌中唱到的“生活的烦恼和妈妈讲讲，工作的事情和爸爸谈谈”。

和家人拍一张全家福

打开手机相册，有美食、有自己的自拍美照、美丽的风景照，可父母的照片却很少，甚至没有一张正儿八经的全家福。全家人上次一起拍照，你还记得是什么时候吗？今年过年，组织家人一起穿上漂亮的衣服，认认真真拍一张全家福。

充满仪式感的留影，不只是让你和最亲近的人用郑重的方式迈入新年，更是一家人的共同记忆。如果这个习惯能每年都保持，那就更好了。

教父母使用微信

给父母手绘一份微信教程

现在是万物互联的时代，如果父母不会使用电子产品，就意味着他们脱离了这个时代。让父母学会使用微信，可以联系老朋友，结交新朋友，加强和儿女、孙辈的沟通，了解各种信息，丰富晚年生活。

的确，教父母使用微信并非易事，因为他们大多比较健忘，但我们做儿女的要体会父母的心情，多一些耐心，多一些笑容。你信手拈来的事，对他们来说可能也充满险阻。像小时候他们不厌其烦地教我们吃饭、走路一样，去教他们学习新知识，掌握新技能，满足他们的内心需求。

陪父母串亲戚

不要觉得这是个累赘。它的意义，并不局限于拜年和问候本身，更在于你和父母在一起。孩子永远是父母最大的支撑和骄傲，当听到亲戚朋友说“小时候的淘气包，都长这么大了”，他们脸上的笑容是最灿烂的，也会让你想起很多小时候温馨而特别的趣事。