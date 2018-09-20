洛阳一小区保安捡到废纸箱 里面竟有8块“金条”

昨日，记者得知这样一件事儿：我市一小区保安在地下停车场巡逻时，无意间在电梯口发现一个破旧纸箱，她准备把纸箱当垃圾扔了时，竟发现里面有8块“投资金条”……

上面写着“投资金条”字样（受访者供图）

昨日，记者得知这样一件事儿：我市一小区保安在地下停车场巡逻时，无意间在电梯口发现一个破旧纸箱，她准备把纸箱当垃圾扔了时，竟发现里面有8块“投资金条”……

王女士是西工区王城大道附近一小区监控员。她告诉记者，那8块“金条”是小区保安张女士捡到的。昨日上午，张女士在该小区负2层的地下停车场巡逻时，在一栋楼的电梯口发现一个箱子，里面竟装的是“金条”。

王女士说，他们清点发现箱子里装有8块大小不等的“金条”，单块重量有8公斤、10公斤等，每块上面写着“投资金条”字样，外面还包裹着一层塑料。他们不清楚这些“金条”的真假，遂拨打110报警。

随后，记者联系到捡“金条”的保安张女士。她说，当时她看到电梯口的纸箱比较破旧，口也没有密封，以为是业主丢弃的垃圾，准备随手捡起来扔了，不料发现里面装的是“金条”。由于箱子比较沉，她一个人搬不动，便找来同事帮忙。

金谷派出所民警到达现场后，暂时无法断定“金条”的真假，目前已将其带回派出所。(洛阳晚报记者 魏巍)