电动三轮车侧翻压住老人 路人伸手救助

昨日，记者在微信上看到一件事儿：25日上午，一名73岁的老太太骑电动三轮车在洛白路上转弯时，由于刹车太急，电动三轮车侧翻，老人被压在车下无法起身。白马寺收费站一名收费员和一过路男孩见状，上前合力抬起电动三轮车，将老人救出。

昨日，记者在微信上看到一件事儿：25日上午，一名73岁的老太太骑电动三轮车在洛白路上转弯时，由于刹车太急，电动三轮车侧翻，老人被压在车下无法起身。白马寺收费站一名收费员和一过路男孩见状，上前合力抬起电动三轮车，将老人救出。

25日10时许，白马寺收费站收费员梁红涛正在上班，突然听到东侧有人喊救命。“距离收费站20多米远的洛白路上，一辆电动三轮车侧翻，有人被压在车下。”梁红涛说，担心人员受伤，他先拨打了120，之后赶紧上前查看情况。

梁红涛赶到电动三轮车旁，一名十几岁的男孩刚好路过，两个人合力将电动三轮车抬起扶正，把压在车下的一名老太太扶起来。

“老人说她的右脚被电动三轮车压得生疼。”梁红涛说，他赶紧扶着老人来到附近的卫生所，让医生为老人做检查，所幸老人无大碍，只是脚部有擦伤。（洛阳晚报记者 余子愚 实习生 秦月）