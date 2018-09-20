躲避警方抓捕 小偷爬上自家房梁

昨日，记者从嵩县公安局听说一件事儿：一小偷为躲避警方抓捕，竟爬上自家房梁，但这种小伎俩难逃民警的火眼金睛。

昨日，记者从嵩县公安局听说一件事儿：一小偷为躲避警方抓捕，竟爬上自家房梁，但这种小伎俩难逃民警的火眼金睛。

在“打侵财迎双节保平安”专项行动中，嵩县公安局库区派出所锁定当地男子田某，此人是发生在去年5月的一起盗窃案的嫌犯，案发后一直在逃。通过研判，民警猜测田某可能已返回家中。

24日22时许，库区派出所指导员王玉明带领辅警来到田某家附近侦查，发现田某家房檐下挂着两件男式衣服，据此猜测田某在家，但因当时附近的狗叫声此起彼伏，怕惊扰田某，他们决定天亮后实施抓捕。

25日5时许，王玉明等人再次来到田某家，发现挂在房檐下的衣服少了一件，他们判断屋内有人，于是决定蹲守到天亮再伺机抓捕。7时许，王玉明决定立即行动。

民警叫门后，屋内传出一阵动静，但直到20分钟后，一名女子才来开门，称田某不在家。王玉明进屋搜寻发现，床上有一条男裤，他判断田某就在屋里。果然，王玉明顺着屋里的一架梯子爬上浮棚，看到田某穿着秋衣秋裤，正趴在房梁上大气儿不敢出。

最后，田某被带回派出所，经讯问，他对此前的盗窃行为供认不讳。目前，田某已被治安拘留。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 胡晓）