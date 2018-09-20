洛阳姑娘自掏腰包夸家乡 视频点击量约25万人次

21日，在一饭店做洛阳浆面条的厨师随称育，看到网上一个短视频里自己做浆面条的画面，喜不自禁……这部短视频出自洛阳姑娘张钊颖之手。此外，她还拍摄了汝阳刘毛笔传承人刘建国与特技达人喜来乐。她自掏腰包制作这3部短视频，就是为了宣传老家洛阳，目前效果还不错，点击量约25万人次。她希望通过自己的作品，让更多人了解洛阳，传承优秀传统文化。

张钊颖拍摄的宣传洛阳短视频

21日，在一饭店做洛阳浆面条的厨师随称育，看到网上一个短视频里自己做浆面条的画面，喜不自禁……这部短视频出自洛阳姑娘张钊颖之手。此外，她还拍摄了汝阳刘毛笔传承人刘建国与特技达人喜来乐。她自掏腰包制作这3部短视频，就是为了宣传老家洛阳，目前效果还不错，点击量约25万人次。她希望通过自己的作品，让更多人了解洛阳，传承优秀传统文化。

张钊颖

回洛采风，她想通过视频介绍家乡

张钊颖今年22岁，偃师市缑氏镇人，是福建龙岩学院广播电视学专业一名大四学生。21日，记者联系上她时，她已放假回家。

张钊颖从小对洛阳文化有着浓厚兴趣，如今在外求学，发现身边很多同学没到过洛阳，对洛阳也不了解。

去年临近暑假，张钊颖在准备毕业设计时，就想利用专业特长拍摄一组有关洛阳的短视频。为了找到合适素材，张钊颖回洛阳采风。其间，她逛洛邑古城时，遇到做浆面条的老洛阳面馆厨师随称育、汝阳刘毛笔传承人刘建国与擅长杂技和魔术表演的特技达人喜来乐，便确定下来3个拍摄主题“艺”“技”“食”，通过3位民间艺人宣传洛阳。“汝阳刘毛笔与特技虽然不是发源于洛阳，但体现了洛阳文化的包容与多样。”张钊颖说。

厨师随称育在看张钊颖拍摄的他做浆面条的短视频

面对镜头，3位民间艺人表现不同

确定住拍摄主题，将每个故事构架想好，去年7月下旬，张钊颖带着专业相机、滑轨等设备开始拍摄。

张钊颖先拍的是制作毛笔的刘建国。制作汝阳刘毛笔要128道工序，刘建国每天只做一道或几道工序，她只好采取访谈等形式来丰富内容，并在拍摄过程中不断引导对方，以捕捉到想要的画面。

在拍摄做浆面条的厨师随称育时，健谈的随称育面对镜头竟然紧张得说不成话，她只能拍摄随称育做浆面条的过程，不再要求对方解说。不过，她特意拍摄了4名食客，其中一名女食客面对镜头侃侃而谈，后来被用在短视频里。

“最后拍摄的喜来乐豪放健谈，不怕面对镜头。”张钊颖说，拍摄难点是捕捉喜来乐表演时的画面，因为他在做诸如气断钢丝等绝活时动作幅度大，且稍纵即逝，因此拍摄最累。

张钊颖拍摄这3位民间艺人大概用了10天时间，接下来是视频剪辑。

她自己撰写解说词，请专业主持人录制

去年9月，张钊颖带着视频素材回到学校，开始后期的剪辑工作。每个人物的视频素材长2个多小时，如何删繁就简、取其精华，浓缩成五六分钟的短视频？“现在视频比较流行，但得控制长度，因此我的每个视频时长控制在5分钟上下。”张钊颖说。

噪声较大、画面抖动……张钊颖将原始素材传输到剪辑机器上才发现不少问题，她不得不一点点进行技术处理。她自己撰写解说词，请专业主持人录制，加上配乐、调色，有时一早进机房去，能忙到第二天凌晨四五点。

经过两三个月的剪辑，张钊颖于12月初制作完成3部短片，成本费5000元是她自掏腰包。老师与同学看过她的作品后拍手称好。她将3部短视频通过腾讯视频、微博等渠道发布，深受大家欢迎，累计点击量已有约25万人次。

张钊颖说，她希望通过自己的作品让更多人了解洛阳，也希望这些民间优秀的传统文化能传承下去。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）