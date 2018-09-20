受冷空气影响，今明两天洛阳或有小雨

今天多云到阴天，夜里部分地区转小雨，偏北风3级左右，气温-3℃到7℃；明天阴天间多云，部分地区有小雨或小雨雪，偏北风2级到3级，气温-1℃到8℃。

今天是腊月二十三，也就是小年。虽然天公不作美，但希望浓浓的年味能让您心情好起来。

受西南气流和冷空气影响，市气象台预计，今天多云到阴天，夜里部分地区转小雨，偏北风3级左右，气温-3℃到7℃；明天阴天间多云，部分地区有小雨或小雨雪，偏北风2级到3级，气温-1℃到8℃。

洛阳民谚说：“二十三，祭灶官。”腊月二十三为祭灶节，也被称为小年、谢节、灶王节。

旧时，人们会把灶神画像贴在正屋东面的锅灶墙上，两旁贴上对联，上联是“上天言好事”，下联是“回宫降吉祥”，横批“一家之主”。祭祀时，摆上糖瓜、果品和面汤，然后烧香叩头，把旧灶神像揭下烧掉，这就是送灶王爷上天了。

在小年的习俗中，一种专属吃食常被人提起——祭灶糖。鲁迅在《送灶日漫笔》这样写道：“灶君升天的那日，街上还卖着一种糖，有柑子那么大小，在我们那里也有这东西，然而扁的，像一个厚厚的小烙饼。那就是所谓‘胶牙饧(táng，同糖)’了。本意是在请灶君吃了，粘住他的牙，使他不能调嘴学舌，对玉帝说坏话。”

用糖粘住灶王的嘴，不让他上天说坏话，或是让灶王嘴甜，光说好话，这固然是古人美好的想象与心愿。但无论如何，对于孩子们来说，小年吃灶糖肯定是件幸福的事儿。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）