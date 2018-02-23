洛阳市纪检监察机关去年立案查处违纪案件3225件

2018年，全市有多少人因不收敛、不收手而落马？有多少损害群众利益的“苍蝇”被拍？1月25日，记者采访了市纪委监委有关负责同志，一组数据跃然纸上——全市纪检监察机关共处置问题线索7588件，立案3225件，党纪政务处分3972人，留置52人，移送司法机关93人。

2018年，全市有多少人因不收敛、不收手而落马？有多少损害群众利益的“苍蝇”被拍？1月25日，记者采访了市纪委监委有关负责同志，一组数据跃然纸上——

全市纪检监察机关共处置问题线索7588件，立案3225件，党纪政务处分3972人，留置52人，移送司法机关93人。

数据的背后，体现出我市推进全面从严治党的决心，体现出全市纪检监察机关反腐态度之坚决、立场之坚定、旗帜之鲜明。

重拳惩腐“零容忍”

2018年2月24日，市纪委监委官方网站“河洛清风网”发布消息：洛阳市文联党组书记、主席张炳志涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织审查和监察调查。这是当年我市纪检监察机关查处的首名县处级领导干部。

2018年，市纪委监委坚持把党的十八大后不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败案件，违反中央八项规定精神的问题作为执纪审查重点，做到有案必查，有腐必惩，重拳出击。

“伸手必被捉！抓得好，大快人心！”“要一查到底！”众多网友的点赞留言，从不同侧面反映了人民群众强烈的反腐呼声和期望。

这一年，市水务局原局长王长忠、市总工会经审委原主任魏奇星、市林业局原副局长刘峰等一批县处级领导干部相继落马，释放出正风反腐不停步的强烈信号。

2018年，全市各级纪检监察机关坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚定不移惩治腐败。市纪委监委重拳出击，持续发力，共立案县处级干部81人，处分75人，留置12人，移送司法机关10人。

与此同时，15个县(市)区纪委监委聚焦主责主业，突出执纪办案，力度空前，成效明显，共留置40人。留置对象中既有严重职务违法或者职务犯罪人员，又有行贿犯罪或共同职务犯罪的涉案人员，在全市形成了强大震慑，不敢腐的氛围进一步增强。

“老虎”露头就要打，“苍蝇”乱飞也要拍

推动整治群众身边腐败问题向纵深发展，就要精准监督执纪问责，以维护群众切身利益的扎实成效取信于民。

2018年11月13日，市纪委通报了宜阳县董王庄乡洞子沟村扶贫专干仝宏杰截留养殖产业补贴资金问题。通报称，2017年7月，仝宏杰以需要工作经费为由，截留三户养殖贫困户每户1000元共计3000元养殖产业补贴资金。

“‘老虎’露头就要打，‘苍蝇’乱飞也要拍。”市纪委监委相关负责人说，2018年，全市各级纪检监察机关始终把侵害群众利益的不正之风和腐败问题作为执纪监督重点，共查处相关案件898件，党纪政务处分817人。

脱贫攻坚是重大政治任务，也是第一民生工程。我市纪检监察机关和市委巡察机构以专项巡察、专项行动、专项督查为抓手，发现并查处了一批扶贫领域腐败和作风问题。

栾川县合峪镇庙湾村党支部副书记、村委会主任董建设骗取扶贫搬迁专项资金问题；孟津县送庄镇朱寨村党支部委员、村委会委员牛万杰骗取危房改造资金问题……2018年，全市纪检监察机关共查处扶贫领域腐败和作风问题541件，处理772人，党纪政务处分312人。纪检监察机关通过强有力的执纪办案，让群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

让涉黑涉恶腐败和“保护伞”无处遁形

2018年12月6日，中央电视台法制频道“平安中国”栏目对我市查处洛宁县兴华镇董寺村原党支部书记狄治民涉黑案件进行了专题报道。

市纪委监委有关负责人告诉记者，在狄治民涉黑案件浮出水面的同时，市纪委监委集中4个多月时间，成功查处了该案中的“保护伞”问题，共处理相关公职人员62名。

在查处狄治民涉黑案“保护伞”过程中，市纪委监委还探索总结并推广应用了“两段论”工作法，即从涉黑团伙成长发展各个阶段的事件中找出“保护伞”的“阶段论”和从涉黑团伙整个成长阶段的作用中认定“保护伞”的“全段论”，为全市推进扫黑除恶专项斗争提供了坚强保证。

扫黑除恶专项斗争开展以来，我市纪检监察机关把扫黑除恶同反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，闻令而行，积极支持各级政法机关扫黑除恶，同时强化监督执纪问责和监督调查处置，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，取得了阶段性成果。

2018年，全市纪检监察机关共受理、排查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索1571件，查处问题163件，处理109人，党纪政务处分85人，移送司法机关21人。其中，“保护伞”案件共涉及党员干部86人，包括县处级干部3人、乡科级干部52人。

该负责人表示，纪检监察机关将一如既往严惩涉黑涉恶腐败和“保护伞”，依靠党委统一领导，强化内外协调联动，与政法机关形成合力，及时发现移交问题线索，让涉黑涉恶腐败和“保护伞”无处遁形。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）