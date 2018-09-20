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提醒！乘客车出行别忘了带身份证件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-28 08:50

　　今日是小年，不少人已经开始收拾回家的行囊。如果您打算乘坐客车，可别忘了带上有效身份证件。

　　昨日，记者从车站派出所获悉，从春运启动至今，位于洛阳汽车站、锦远汽车站内的警务窗口每天要办理约100份临时身份证明。

　　目前，我市客运班线已全面实行实名制购票。据了解，此前，我市各汽车站的实名制购票规定仅针对乘坐省际、市际长途客车的乘客。目前，这一规定已经扩大至所有长途、短途班线。也就是说，除上车投币的城际公交车外，乘坐去嵩县、栾川等县(市)区的客车，购票时也必须提供有效身份证件。

　　洛阳汽车站工作人员介绍，实名购票时，同一车次，一个有效身份证件只能购买一张车票；如需代购，代购人需要提供乘车人的有效身份证件。而且，持身份证以外的其他有效身份证件，只能到客运站人工售票窗口实名购票。

　　车站派出所民警介绍，身份证丢失或者未携带有效身份证件的乘客，可在车站内的相关警务窗口办理临时身份证明后，凭临时身份证明办理购票、取票以及验票手续。

　　从21日春运启动至今，警务窗口的民警每天要办理约100份临时身份证明，其中，还有不少是给未成年人办理的。

　　“好多家长不知道孩子乘车也要实名制。”民警提醒，16周岁以下尚未办理居民身份证的未成年人，可凭户口簿、临时身份证明或学生证等证件购票乘车；符合免票条件的儿童，也需要提供身份证件申领实名制车票。

　　工作人员特别提醒，如果您同时带着两个符合免票条件的孩子乘车，一个孩子免票，另一个孩子则需要购买儿童票。（洛阳日报记者 智慧 通讯员 张波 冯涛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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