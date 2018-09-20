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洛阳市新增三个省十大标志性高端装备产品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-28 08:50

　　记者从市工信局获悉，近日省工信厅公示了2018年度河南省装备制造业十大标志性高端装备入选名单，我市3个产品入选，入选产品数量全省第一。

　　这3个产品分别是：中信重工研制的特大型加氢反应器用整锻管板锻件，清华高端装备院洛阳基地研制的FGM01型高效成型打磨车，中色科技研制的1200mm中子吸收板热轧机。

　　本次我市入选的产品在技术上各有特点。中信重工的特大型加氢反应器用整锻管板锻件技术水平达到国际先进水平，代表着我国加氢反应器生产制造技术达到了新的高度。清华高端装备院洛阳基地的FGM01型高效成型打磨车可对地铁轨道进行及时修复，被称为“轨道医生”，解决了轨道维护行业的“痛点”。中色科技的1200mm中子吸收板热轧机填补了国内在铝合金连续退火生产线装备与工艺技术方面的空白，打通了国产高端有色金属加工装备产业链条，为国防工业发展提供强有力的支撑，同时对推动我国汽车轻量化发展具有十分重要的意义。

　　为加快我省装备制造业转型升级，充分发挥高端装备的示范引领作用，省工信厅自2017年起组织开展河南省装备制造业十大标志性高端装备评选活动，参评产品技术必须达到国际先进水平。截至目前，我市共有6个产品入选河南省装备制造业十大标志性高端装备，累计入选产品数量位居全省第一。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 贾蒙飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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