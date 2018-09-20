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春运出行不小心丢了车票？补办信息看这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-28 08:48

　　随着春运大幕拉开，我市铁路客流量不断攀升。铁路实行实名制认证后，乘火车出行必须要“人、票、证”一致。记者从洛阳火车站了解到，每年春运期间，乘客丢失火车票或忘带身份证的情况时有发生。一旦出现这样的意外情况该怎么办？昨日，记者采访了铁路人士，根据不同情况为您支招。

　　上车前遗失车票

　　洛阳火车站相关工作人员说，旅客购买实名制火车票后，如果在进站上车前发现车票遗失，需要在车票票面发站停止售票前，到车站售票厅办理挂失补办手续。目前，洛阳各火车站实行开车前20分钟停止售票，也就是说，旅客如果发现车票遗失了，必须在此之前补办，如果距离开车时间不到20分钟，就无法再办理挂失补办手续，只能选择其他车次重新购票。

　　办理挂失补办手续时，旅客须提供购票时所用的有效身份证件原件、原火车票乘车日期和购票地(取票地)车站名称等，经确认无误后，按原火车票车次、席位、票价重新购买一张火车票。

　　旅客持新火车票乘车时，经列车工作人员核验相关信息，并且在到站前确认未发现原车票被他人使用后，将为旅客开具客运记录，与新火车票一并作为退票的凭证。到站后，旅客应在24小时内凭客运记录、新火车票和购票时用的有效证件原件，至退票窗口办理新火车票退票手续，收取2元手续费。

　　列车上遗失车票

　　如果旅客在列车上遗失车票，需主动向列车工作人员声明，进行补办。列车工作人员查验旅客本人、购票时使用的身份证件原件、购票信息一致后，将为旅客办理挂失补办手续，收取2元手续费，为旅客办理标注有“车票丢失”字样的新车票。

　　到站前核验席位使用正常后，列车工作人员为旅客开具客运记录。到站后，旅客凭票面标注“车票丢失”字样车票、客运记录和购票时所使用的有效身份证件原件办理出站检票手续。

　　出站前遗失车票

　　如果列车到站，在出站前旅客发现自己的车票不见了，出站时需要主动向车站声明，经车站核查，有购票记录，已购车票有效，乘车日期、车次相符，票、证、人一致，实际乘车区间未超过已购车票乘车区间，并且没有出站检票记录的，将为旅客办理挂失补办手续，收取2元手续费，票面标注“车票丢失”字样。旅客可凭该车票和购票时所使用的有效身份证件原件出站。

　　需要提醒广大旅客的是，以下情况无法办理挂失补办手续：不能提供购票时所使用的有效身份证件原件的；没有购票记录的；所购原票已经失效、退票或有出站检票记录的；证、人、购票记录不一致的；乘车日期、车次不符的；实际乘车区间超过所购车票乘车区间的。

　　身份证丢失或未携带

　　乘坐火车出行时，如果旅客身份证丢失，或因一时着急忘记携带身份证，可以到火车站的临时制证窗口办理临时身份证。办理时需要提供身份证号和姓名并进行人像验证。

　　需要提醒的是，办理的临时身份证只限于乘坐火车的当日有效，如果旅客次日乘车，还需要重新办理。铁路部门同时提醒广大旅客，身份证和车票是乘车的有效凭证，应妥善保管，避免出现不必要的麻烦。（洛阳晚报记者 戚帅华 张喜逢 通讯员 刘鹏 寇岭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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