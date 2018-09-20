习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话引起洛阳市新闻工作者热烈反响

习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话，为深入推进媒体深度融合，进一步做好新形势下党的新闻舆论工作指明了方向，在我市新闻舆论战线引发热烈反响。

习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话，为深入推进媒体深度融合，进一步做好新形势下党的新闻舆论工作指明了方向，在我市新闻舆论战线引发热烈反响。大家纷纷表示，一定牢记总书记嘱托，坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，积极创新媒体工作的理念、内容、形式、方法、手段，借助移动传播、人工智能等多种途径，催化融合质变，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。

洛阳日报报业集团负责人说，习近平总书记的重要讲话深刻分析了新形势下全媒体传播的重大理论和现实问题，系统阐述了媒体融合的方向、目标和任务，是我们深入推进媒体融合发展的根本遵循和重要指引。近年，洛阳日报报业集团积极推进传统媒体和新兴媒体从相“加”迈向相“融”，不断巩固壮大主流思想舆论阵地。目前，该集团已形成纸媒、网媒、屏媒三大媒体方阵，涵盖了洛阳日报、洛阳晚报、洛阳商报、河洛生活导报、洛阳网、河图网、洛阳手机报、洛报微矩阵、“掌上洛阳”客户端、党报阅报栏、户外LED联播网等。去年12月，该集团以打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体集团为总体目标,以移动媒体优先为发展重点，以“中央厨房”建设为龙头工程，以采、编、发流程再造为关键环节，以新媒体技术进步和全媒体采编人才培养为重要支撑，组建成立了洛报融媒体中心，完成了采编部门深度融合和采、编、发工作流程重构。目前，该集团“中央厨房”项目建设正在加紧推进中，预计今年4月可投入使用，从而进一步推进传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理等方面融为一体、合而为一，使媒体深度融合工作实现跨越式发展。

洛阳日报编辑部、洛阳晚报编辑部、洛阳网编辑部负责人表示，这次中央政治局集体学习把“课堂”设在媒体融合发展的第一线，习近平总书记就推动媒体融合向纵深发展、做大做强主流舆论提出明确要求，对广大新闻工作者寄予殷切期望，极大鼓舞了大家的信心和斗志。他们表示，应对新闻舆论工作面临的新挑战，唯有拼搏奋斗、不断加快媒体深度融合才有出路。一定认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，进一步增强责任感和紧迫感，在洛阳日报报业集团深化媒体融合的进程中勇当先锋，推动技术建设和内容建设的深度融合，不断创新内容产品，做大做强主流舆论。

这两天，我市2018年重点民生实事完成情况新闻发布会持续举行，除了报纸，洛阳网、“掌上洛阳”客户端、河洛政事微信公众号等新媒体也在同步直播、滚动播报，引发强烈关注。“归根结底，我们就是要努力探索和创新表达方式，切实增强传播力、引导力、影响力、公信力，让党报更好看、让党报新媒体传播更接地气。”洛阳日报报业集团融媒体中心负责人说，该集团通过全新的内部工作流程，实现新闻素材的一次采集、多渠道分发、多平台传播，实现新闻产品从单纯的文字和图片向文、图、音频、视频、动画、H5、VR等多种形态转变，最大限度提高了传播效果，让正能量更强劲、主旋律更高昂，获得群众点赞。

洛阳广播电视台负责人表示，习近平总书记的重要讲话，指明了媒体融合向纵深发展的必要性、紧迫性与复杂性，推动媒体融合发展，做大做强主流舆论，是我们的光荣使命。洛阳广播电视台前期与河南有线电视网络集团有限公司进行战略合作，在省内率先建成了台网融合平台“牡丹融媒”。洛阳广播电视台融媒体中心已建成并投入运行，已分别对《我们的重阳节》和《决胜执行难》两次大型活动进行了跨区域全媒体直播，通过广播、电视、网站、手机客户端、微信矩阵进行全媒体播出。下一步，洛阳广播电视台将贯彻落实好习近平总书记的重要讲话精神，积极探索媒体融合发展的新模式，走出一条省、市、县三级联动发展的新路子。利用好台网联动优势和媒体融合契机，通过建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，完成传统主流媒体的融合转型，把主流媒体的声音传播到千家万户。

作为我省融媒体中心建设试点县，伊川县的融媒体中心于2018年12月29日挂牌成立。该融媒体中心实行统一报道部署、统一策划主题、统一组织采访、统一编发稿件，实现了一次采集、多种生成、全媒传播。伊川县委宣传部负责人表示，他们将按照习近平总书记提出的明确要求，在全力推动媒体融合发展和建设全媒体过程中不断探索，把主题宣传做得深入人心，生产出更多有灵魂、有看点、有热度的新媒体产品。（洛阳日报记者 李三旺）