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方便！今后洛邑古城可线上预约并“刷脸”入园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-28 08:48

　　近日，若您到洛邑古城游玩，会发现入园方式有了新变化，这里的人脸识别智能系统已正式投用。您只需携带本人身份证，在洛邑古城游客中心南侧的实体认证机上进行一次实名认证，今后就可线上预约并“刷脸”入园，不会因忘带身份证无法入园而烦恼。具体如何操作？跟着记者去体验一下吧。

　　●第一步

　　实名认证

　　为方便“刷脸”入园，去洛邑古城游玩时，您可携带本人身份证，到洛邑古城游客中心南侧的实体认证机上，进行一次实名认证。目前，洛邑古城游客中心南侧有两台实体认证机供游客使用。

　　●实名认证步骤

　　根据实体认证机欢迎页面的提示，将本人身份证放置在指定位置→待身份证数据读取成功后，将脸部正对屏幕摄像头，进入拍摄环节→按照屏幕提示，输入个人手机号码，再输入手机上收到的短信验证码，绑定手机→打开微信扫屏幕上显示的二维码，关注“洛邑古城文旅”微信公众号→屏幕上出现“保存×××数据成功”(×××为姓名)字样，即为实名认证成功。

　　●小贴士

　　建议您在拍摄环节不要戴帽子、口罩，不要遮挡额头和五官。

　　●第二步

　　线上预约

　　完成了实名认证，入园前，您还需要通过“洛邑古城文旅”微信公众号进行预约。如果某日预约游园的游客人数过多，预约页面将不再提供该日的入园预约服务。您可以根据预约入园页面的提示，错峰游玩。

　　●预约步骤

　　手机点击进入“洛邑古城文旅”微信公众号，在下方菜单上点击“在线预订”，然后点击“入园预约”，选择合适的日期并提交，即可完成线上预约。

　　●小贴士

　　实名认证成功一次即可，之后每次入园前，您需要线上预约，但入园时无须再携带个人身份证。当天实名认证成功后，即可在线预约当天入园游玩。

　　●第三步

　　“刷脸”入园

　　目前，洛邑古城南入口配备了7台带人脸识别器的闸机，方便您“刷脸”入园。

　　●体验

　　当走到距闸机约50厘米的地方时，闸机上的人脸识别器会自动识别您的面部特征。待识别通过后，会有“请进”的语音提示。

　　●小贴士

　　目前，园内的人脸识别智能系统还在调试期，若您在使用时遇到问题，请第一时间与洛邑古城游客中心工作人员联系。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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