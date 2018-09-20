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2019王城公园新春游园会有啥亮点？看这！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-28 08:50

　　作为每年春节期间的“保留节目”之一，王城公园新春游园会人气颇高。2019王城公园新春游园会有何亮点？昨日，记者从王城公园获悉，正月初一至十六(2月5日至2月20日)，这里每天将有海城高跷秧歌、高空走钢丝等多场精彩演出。记者打探到了具体表演时间、地点，供您参考。

　　节目单

　　威风锣鼓

　　由女子锣鼓艺术团为大家送上新年祝福，声声锣鼓气势威武，变幻的队形搭配鲜艳夺目的服装，预示着新一年红红火火。

　　表演时间：正月初一8：30至11：30

　　表演地点：正大门外

　　海城高跷秧歌

　　这是具有300多年历史的国家级非物质文化遗产项目，表演集舞蹈、杂技、音乐、戏曲于一体，热情洋溢、风趣十足。

　　表演时间：正月初一至十六9：00、10：30、11：30、14：00、15：30、17：00

　　表演地点：9：00在正大门外，其余时间在正大门内明堂广场

　　高空走钢丝

　　今年王城公园首次引进惊险刺激的高空走钢丝表演。届时，涧河上空将飞架一根长150米、距河面约20米高的钢丝，表演者在高空中挑战自行车、摩托车钢丝飞渡等一系列高难度表演动作。

　　表演时间：正月初一至十六11：00、14：30、16：00

　　表演地点：悟道长廊旁涧河水面上

　　特技表演

　　表演者个个身怀绝技，为观众带来吹飞镖、躺图钉、脚踩鸡蛋等特技表演。

　　表演时间：正月初一至十六10：00、13：00、14：00、15：00

　　表演地点：月亮门内广场

　　“财神”快闪

　　快闪是近年来在国内外十分流行的艺术形式。在新春游园会上，演员将身着财神服饰，瞬间聚集，伴随着《燃烧我的卡路里》《海草舞》等时尚歌曲，与游客互动。

　　表演时间：正月初一至初五9：30、10：20、11：40、13：50、15：00、16：30

　　表演地点:园内巡演

　　川剧变脸、吐火表演

　　变脸和吐火都是川剧表演的绝技，在新春游园会上，演员将与游客近距离互动，变换出8种脸谱，同时，吐火表演也将为节目锦上添花。

　　表演时间：正月初一至十六10：15、13：30、14：50、15：50

　　表演地点：沉香楼北广场

　　河洛大鼓

　　一段段技艺精湛的说、唱，让您一饱耳福，领略国家级非物质文化遗产的神韵。

　　表演时间：正月初一至十六9：30至12：00、13：30至17：30

　　表演地点：沉香楼北广场

　　空竹鞭陀

　　抖空竹是中国传统杂技项目，表演者将带来串绕、抡高、对扔、过桥等高难度动作。另外，还有精彩的鞭陀表演。

　　表演时间：正月初一至十六13：30至17：30

　　表演地点：玉带桥北水禽池附近

　　传统戏曲

　　来自我市知名戏剧团队的演员，将为大家带来经典戏曲选段，演员们深厚的唱功，一定不会让您失望。

　　表演时间：正月十三至十六14：30至17：00

　　表演地点：月亮门内广场

　　民间手工艺展、摄影展

　　民间手工艺师将现场为游客表演剪纸、棕编、皮雕、铁艺、木雕等技艺，充分展示传统手工艺的风采。他们将分布在公园内各个区域，您走走就能碰到！

　　逛累了，您可以到位于公园西区的办公区，看一看《年味儿》摄影展。本次摄影展将展示年俗、民俗照片百余幅，通过镜头展现老百姓欢度新春佳节的红火场面，说不定还能看到您小时候过年的场景呢！

　　门票优惠

　　新春游园会门票价格为每人每次20元，届时，动物园不再单独售票。春节期间，王城公园动物园新引进的松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴、绿猴、小熊猫等珍稀动物也将与大家见面。

　　特殊人群可享受门票优惠：

　　家长带1.4米以下(含1.4米)儿童，儿童免费；

　　残疾人、离休人员、军队离退休干部、退休士官、革命伤残军人、现役军人等凭有效证件免费；

　　70岁(含)以上老人凭本人有效身份证免费，60岁(含)至69岁(含)老人凭本人有效身份证可购买半价票；

　　参加全国统一普通高校招生考试被高校录取的在校研究生、本科生、专科生，在校中、小学生凭本人有效学生证可购买半价票。

　　乘车信息

　　您可乘坐9路、10路、11路、15路、19路、32路、40路、50路、99路、101路、102路、103路等公交车至王城公园站下车，也可乘坐78路公交车至王城公园北门站下车。（洛阳晚报记者 智慧 特约通讯员 乔丽娜）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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