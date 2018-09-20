宜阳31名道德模范获表彰

26日，宜阳县举办第三届道德模范颁奖典礼，31名道德模范和16个“美好家园模范村”获表彰。

26日，宜阳县举办第三届道德模范颁奖典礼，31名道德模范和16个“美好家园模范村”获表彰。

此次颁奖典礼以“德润宜阳，同心追梦”为主题，共设6个评选类别。从各乡镇、各单位推荐的名单中，宜阳县道德模范评选组委会评选出“敬业奉献模范”5名、“脱贫光荣模范”7名、“孝老爱亲模范”8名、“善行义举模范”8名、“诚实守信模范”3名。此次评选还产生了16个“美好家园模范村”。

该县已连续3年举办道德模范颁奖典礼。除了将道德模范先进事迹结集成书进行传播，近年该县还围绕相关典型事迹拍摄微电影、专题片，并编排戏剧、小品等进行巡演，让美德善行深入人心，让文明行为蔚然成风，为建设“富美宜阳”提供了源源不断的精神动力。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 张珂）