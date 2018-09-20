2018年洛阳市经济社会发展成绩单出炉！

2018年我市经济社会发展成绩单出炉！25日，市统计局发布的数据显示，去年全市经济运行保持了总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。经初步核算，去年全市生产总值(GDP)4640.8亿元，同比增长7.9%，分别高于全国、全省增速1.3个百分点、0.3个百分点。

2018年我市经济社会发展成绩单出炉！25日，市统计局发布的数据显示，去年全市经济运行保持了总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。经初步核算，去年全市生产总值(GDP)4640.8亿元，同比增长7.9%，分别高于全国、全省增速1.3个百分点、0.3个百分点。

“三产超二产”格局更加稳固

去年全市农林牧渔业总产值442.4亿元，同比增长3.9%。全市粮食总产量突破250万吨，达到250.5万吨，同比增长11.3%，去年成为历史最大丰收年。

去年全市规模以上工业增加值同比增长8.1%，高于全省增速0.9个百分点。从行业来看，39个大类行业中有30个保持同比增长。去年前11个月，全市规模以上工业企业利润总额同比增长25.3%，高于全省增速9.3个百分点。

“三产超二产”格局更加稳固，全年第三产业增加值占GDP的比重突破50%，达到50.3%，比上一年提高2.0个百分点，撑起全市经济半壁江山；第三产业对GDP增长的贡献率为52.6%，高于第二产业8.1个百分点。

从服务业看，去年前11个月，科技服务业、高技术服务业、互联网和相关服务业营业收入同比分别增长13.8%、14.4%和65.6%，分别快于规模以上服务业2.3个百分点、2.9个百分点和54.1个百分点。

从新业态看，去年限额以上批发零售业网上商品零售额同比增长16.7%，高于限额以上单位消费品零售额增速4.8个百分点；规模以上快递服务企业业务量累计完成12081万件，同比增长45.4%。

投资消费平稳，居民收入稳步增长

去年全市固定资产投资同比增长10.0%，增速比前三季度加快0.6个百分点，高于全省增速1.9个百分点。

分产业看

第一产业投资增长25.7%

第二产业投资增长7.6%

第三产业投资增长9.7%

去年全市社会消费品零售总额2154.9亿元

同比增长10.3%，与全省增速持平

去年全市进出口总值首次突破140亿元

达到143.7亿元，创历史最高水平，同比增长7.9%

去年全市一般公共预算收入342.7亿元，同比增长5.1%

其中税收收入229.4亿元，同比增长8.9%

一般公共预算支出597.6亿元，同比增长8.8%

去年全市城镇新增就业11.89万人

达到年度目标的118.9%

去年全市居民人均可支配收入24882元，同比增长9.0%

按常住地分，城镇居民人均可支配收入35935元，增长8.0%

农村居民人均可支配收入13637元，增长9.0%

城乡居民收入差距继续缩小

经济发展质量提升

经济发展“含金量”“含绿量”不断提升。从企业效益看，去年前11个月，规模以上工业企业利润同比增长25.3%，企业效益总体上升。从财政收入看，去年全年税收占一般公共预算收入比重为66.9%，比上一年同期提高2.3个百分点。

从节能降耗看，去年规模以上工业综合能源消费量同比下降3.2%、万元规模以上工业增加值能耗下降10.47%，降幅分别大于全省水平1.9个百分点和2.5个百分点。

从环境质量来看，去年全年空气质量优良天数达到181天，同比增加13天，PM2.5、PM10年均浓度同比分别下降14.5%和11.1%。（洛阳晚报记者 李冰 通讯员 黑星瑞）