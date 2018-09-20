洛阳市2018年度减贫目标任务如期完成

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况脱贫攻坚专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，2018年，全市减贫目标任务如期完成，实现11.74万农村贫困人口脱贫，栾川、洛宁、宜阳、伊川4个贫困县已通过市级初审，有望如期脱贫摘帽。

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况脱贫攻坚专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，2018年，全市减贫目标任务如期完成，实现11.74万农村贫困人口脱贫，栾川、洛宁、宜阳、伊川4个贫困县已通过市级初审，有望如期脱贫摘帽。

“四场硬仗”力促稳定增收

群众收入上不去，贫困帽子就摘不掉。市扶贫办副主任汪旭霞介绍，2018年，我市聚焦贫困群众稳定增收，全力打好产业扶贫、就业创业扶贫、生态扶贫、金融扶贫“四场硬仗”。

●打好产业扶贫硬仗。全市投入资金6.26亿元，实施产业项目1055个，带动贫困户8.35万户。建设23个沟域经济示范区；建设扶贫产业基地1483个、扶贫车间247个；光伏扶贫覆盖贫困村500个，带动贫困户3.8万户；220个村发展成为旅游扶贫重点村。

●打好就业创业扶贫硬仗。实现贫困劳动力转移就业17.33万人，开展贫困劳动力培训1.8万人，“雨露计划”培训4.16万人，开发公益性岗位1.6万个，贫困家庭就业率达96.8%。

●打好生态扶贫硬仗。我市强力推进生态补偿、国土绿化、生态产业等扶贫举措，选续聘生态护林员2284名，贫困群众实现“山上就业、家门口脱贫”。

●打好金融扶贫硬仗。全市建成乡级金融服务站137个，村级金融服务部2593个，2018年全市发放小额信贷22.25亿元，历年累计贷款39.37亿元，带动贫困户7.75万户。

“六大行动”提升保障水平

贫困地区发展欠账多，最直观的是公共服务差距大。2018年，我市聚焦提升保障水平，统筹推动健康扶贫、教育扶贫、扶贫助残、易地扶贫搬迁、危房改造清零、扶贫扶志“六大行动”。

●开展健康扶贫行动。贫困群众基本医疗保险实现全覆盖，看病享受先诊疗后付费和一站式就医结算服务，所有贫困村均有标准化村卫生室和合格乡村医生执业。

●开展教育扶贫行动。实现贫困学生接受教育保障和资助政策全覆盖，新建、改扩建农村寄宿制学校114所、幼儿园76所，为农村学校招聘特岗教师1225名。

●开展扶贫助残行动。实施残疾人证入户办理清零活动，累计办证4.2万个。完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作，实施残疾人精准康复服务5.7万人。

●开展易地扶贫搬迁行动。全市20497名贫困群众搬新家，实现易地搬迁“五年任务三年完成”。

●开展危房改造清零行动。完成危房改造8548户，4个拟脱贫县实现全部危房清零。

●开展扶贫扶志行动。灵活采用生产奖补、劳动补助等机制，大力培育贫困群众自力更生、自主脱贫意识，培育贫困村创业致富带头人3397名，带动近8万名贫困群众脱贫。

“四项工程”改善生活条件

基础设施建设是脱贫攻坚的先导工程。2018年，我市聚焦夯实脱贫基础，加快实施交通扶贫、水利扶贫、电网升级和网络扶贫、环境整治“四项工程”。

●实施交通扶贫工程。新建、改建农村公路979公里、桥梁1013延米，728个贫困村道路硬化工作全部完成。

●实施水利扶贫工程。投入资金3.22亿元实施安全饮水巩固提升工程，惠及506个村3.15万户11.57万人。

●实施电网升级和网络扶贫工程。贫困户通电率、贫困村通动力电率均达到100%，所有贫困村实现4G和光纤全覆盖，基本形成覆盖农村的电商网状服务体系。

●实施环境整治工程。积极推进垃圾分类、污水处理、厕所革命等10项重点工作，以“六改一增”为抓手，改善提升户容户貌和生活条件。

市扶贫办有关负责人表示，下一步，我市将把持续深化“一转三推进”作为重要抓手，深入开展“九个一”大走访，将产业发展放在更加突出的位置，集中力量攻克深度贫困堡垒，推进非贫困地区与贫困地区协调发展，不断巩固脱贫成效，全力打赢脱贫攻坚战。

去年全市20497名贫困群众搬新家

“2018年，全市20497名贫困群众搬新家，实现了‘十三五’时期易地扶贫搬迁圆满收官。”这是记者昨日从2018年洛阳市重点民生实事完成情况脱贫攻坚专场新闻发布会上获悉的。

易地搬迁脱贫一批，是新一轮脱贫攻坚战的标志性工程。“十三五”期间，全市上下把易地扶贫搬迁摆在脱贫攻坚战最前沿、最关键位置，确定了“五年任务三年完成”的目标。

在推进中，我市围绕打通要搬谁、搬哪去、怎么建、稳得住、咋致富、生活好“6个关键环节”，抓住精准确定搬迁对象、科学编制搬迁规划、规范安置点建设、推动配套设施全覆盖、积极拓宽就业渠道、着力营造良好的生产生活环境“6项重点任务”，统筹谋划、协调推进，形成了安置区生产发展、生活幸福和迁出区生态修复、资源再利用的“双赢格局”，探索出一条符合国家政策、符合洛阳实际、符合群众意愿的易地扶贫搬迁新路子，实现了“搬得出、稳得住、有事做、能致富”的目标。

去年，我市圆满完成了国家下达的20497名贫困群众搬迁任务。至此，“十三五”期间国家下达我市的59480人易地扶贫搬迁目标任务已提前全部完成。

去年全市建成116个残疾人托养中心

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况脱贫攻坚专场新闻发布会获悉，我市去年建成116个残疾人托养中心，实现了每个有脱贫攻坚任务的乡镇都有一个残疾人托养中心。

残疾人托养中心建设是帮助残疾人家庭脱贫致富的重要手段和措施。去年，我市在残疾人托养中心建设过程中，按照“试点先行、逐步推广、全面实施”的“三步走”发展思路，分类实施，全力帮助残疾人家庭脱贫致富。

从2018年开始，全市各县(市)以点带面，因地制宜，采取改扩建、新建、政府购买服务等方法，全面开展残疾人托养中心建设。2018年5月底前，9个县(市)建成贫困重度失能残疾人托养中心116个。其中伊川县14个、偃师市7个、嵩县16个、新安县11个、孟津县10个、宜阳县14个、洛宁县16个、栾川县14个、汝阳县14个。按建设模式划分，依托敬老院、养老机构改扩建80个，依托卫生院改扩建5个，新建31个，共设置托养床位2208个。（洛阳日报记者 申利超 白云飞）