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七二五所员工制作《我和我的祖国》快闪MV引关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-28 08:50

　　“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”

　　“快看，咱企业员工自唱自拍的快闪MV(音乐短片)！”这几天，伴随悠扬而熟悉的旋律，一段4分12秒的视频在中船重工七二五所员工的手机上播了一遍又一遍。

　　七二五所洛阳双瑞特种装备有限公司员工参与拍摄的《我和我的祖国》快闪MV，不仅在企业内部热播，更是在微信朋友圈里走红，仅一天就有约5000次的播放量。

　　是什么让该企业以这种方式迎新春？“每一句都有感而发，每一字都饱含深情。”七二五所副所长、双瑞特装总经理徐健说。

　　在视频中，不仅有近百名员工真情高歌，该企业为祖国发展贡献的一系列标志性产品也惊艳亮相，包括曾建功全球首座高温气冷堆示范工程的波纹管膨胀节、曾嵌入港珠澳大桥的桥梁减隔震支座，以及应用该企业转体球铰、打破多项世界纪录的唐山市特大斜拉转体桥转体现场等。该企业员工以见证者的身份，用快闪的形式和嘹亮的歌声诉说报国故事、抒发爱国之情。

　　改进设计、制定生产任务、研讨技术改造……临近春节，双瑞特装桥梁建筑安全装备产业部部长张林依旧闲不下来——刚刚送走了承载力刷新世界纪录的16万千牛球形减隔震支座，前不久又再次中标福厦客专桥梁支座项目，1.85亿元的订单金额更是创造了该企业铁路支座地方招标最高纪录。

　　身着黑色西装、打着红色领结，从桥梁支座装配现场款款走来……作为三位主唱之一，视频中的张林显得庄重、优雅。“感情到了，自然唱出了感觉。”他说。

　　“想当初，在每一名员工的努力下，双瑞特装在我国率先提出具有减隔震功能的桥梁支座构想，成功打破国外企业技术垄断！外国公司能干的，我们也能干！”参与快闪的双瑞特装专业总师宋建平自豪地说。

　　“一句‘我分担着海的忧愁，分享海的欢乐’，不就是特装人在工程一线心境的真实写照吗？”参与快闪的桥梁建筑安全装备产业部工艺员董颖说，在港珠澳大桥建设一线，技术人员放弃与家人团聚机会，一去就是一年；在厂区，工人们冒着酷暑，一次次激起浇铸、锻造的火花，用汗水为大桥贡献了158台桥梁支座。

　　“2019年是祖国70周年华诞，我们伴着歌声出发，将用更多创新产品为祖国的繁荣强大贡献力量。”徐健充满信心地说。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 徐兆琦）
[ 责任编辑：席倩倩]
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