“多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见” （洛平锐观察）

一场谋划民生实事的座谈，留下了一个耐人寻味的“金句”。

“要多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见。”

一场谋划民生实事的座谈，留下了一个耐人寻味的“金句”。

23日，市委书记李亚主持召开座谈会，听取2018年我市重点民生实事完成情况汇报，对2019年重点民生实事再谋划再安排。在与会人员中，除了相关市级领导和市直部门负责同志，还特别邀请了12位基层代表。近3个小时里，12位来自基层一线的“两代表一委员”和网民代表，围绕供暖、停车、公交、公厕、养老、教育、食品安全等提出多项意见建议。

“大家讲得都很好，我把大家的意见一一记录下来了，初步梳理有30多条，会后我们会认真吸纳。”李亚深有感触地说，“要多听取来自基层的‘沾泥土’‘带露珠’的意见，这些意见更能反映群众对党委、政府的期盼，也更能折射我们工作中的不足和短板。”

诚然。来自基层的同志，与群众工作、生活在一起，最了解群众所需所急所盼，请他们多提意见建议，就能帮我们把民生实事谋得更精准更精细。事实上，也只有“多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见”，才能把以人民为中心的发展理念树得更牢，把民生实事谋得更准，把推进措施定得更实，把办理责任扛得更牢，真正把民生实事办到群众心坎上。

民生无小事，枝叶总关情。

“沾泥土”的地方，在基层、在路上、在现场，这是老百姓的呼声和智慧激荡之地；“带露珠”的时刻，是乡野大地的昨夜今晨，这是群众将所需所急所盼敞怀畅想之时；“沾泥土”“带露珠”的意见，是随时随地的“百姓视角”，是原汁原味的“群众语言”，是直来直去的“人民主张”，它们不“美化包装”，不“打磨棱角”，不“二次加工”，故而弥足珍贵。

对广大党员领导干部而言，“沾泥土”，意味着要放下架子、舍下面子、扑下身子，要贴近实际、贴近生活、贴近群众，要接上地气、通晓下情、畅达民意；“带露珠”，意味着要“朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐”，要以小见大、见微知著、举一反三，要把小事做精细、把难事做成功、把大事做出彩；“要多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见”，意味着要带着责任和感情，到基层去、到一线去、到群众中去，问政于民、问需于民、问计于民，将群众所需、所想、所急、所虑的事情找出来，老百姓关心什么、期盼什么，就抓住什么、推进什么，始终同人民想在一起、干在一起。

脚下沾有泥土，心中才能沉淀感情；头顶带着露珠，肩上才能扛起责任。“要多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见”，这个质朴而深刻的“金句”，本身就散发着“泥土”的味道、透射着“露珠”的光彩，而那“泥土”的味道召唤着我们的初心使命，那“露珠”的光彩彰显着我们的作为担当！

“你干什么、怎么干，老百姓都看在眼里、记在心里”——

2018年，我们围绕群众所需所急所盼，民生实事一件接着一件办，民生难题一个接着一个破：全市11.74万贫困人口实现脱贫、超额完成年度目标任务，致富奔小康的喜悦写在更多脱贫群众的脸上；150座城市小游园建成投用，城乡绿化提速提质，老百姓的绿色幸福感越来越强；古城快速路、环城快速路等重大交通项目相继建成，一批断头路被打通，一批停车场已投用，市民出行更加便捷；一批幼儿园、农村寄宿制学校、村级卫生室、社区养老中心新建、改扩建，一批背街小巷、老旧小区、农村危房完成整治改造，孩子上学、群众看病、老人养老更方便了，居住环境也改善了；107座城市书房和2729座农家书屋建成开放，成为群众身边的“精神粮仓”；中心城区集中供热普及率提高到80.1%，县城集中供热稳步推进，既暖了城市，更暖了人心……人民群众得到了实惠，让我们更加感受到自己工作的意义和价值！

“为什么人的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石”——

2019年，在经济下行、财力紧张的情况下，我们要树立过紧日子的思想，但紧的是自己，对老百姓不能紧，民生投入决不能少。同时，正如习近平总书记指出的那样：“我们在工作中还存在不少缺点和不足，人民群众生产生活中还有不少困难和问题。我们不能为取得的成绩而沾沾自喜，更不能在实现人民对美好生活的向往上有丝毫懈怠，必须风雨兼程、再接再厉。这是时代的要求、人民的期待。”答好新时代的“民生卷”，我们就要认真倾听群众呼声、主动回应群众关切，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，一件接着一件办，一年接着一年干，推动“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”实现新突破，让老百姓感受到发展的温度、幸福的质感，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，让洛阳人民从一个个、一天天的变化中看到洛阳大有希望，相信自己的日子会一天更比一天好。

水有源，故其流不穷；木有根，故其生不穷。

“要多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见”，既要把握内涵，又要讲求方法。要像调研督导脱贫攻坚工作一样，“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”，直接与群众同坐在一条板凳上，带着感情去“听”群众的真心话，带着责任去“取”群众的真智慧；要像专题调研交通秩序治乱治堵工作一样，在最“堵”的时间赶到最“堵”的地方，实地倾听“堵”、感受“堵”、调研“堵”，在“一竿子插到底”中掌握第一手资料，在“具体问题具体分析”中找准破题的路子，切实解好群众心中之“堵”；要像这次座谈会一样，创新手段、敞开大门，在“走出去”和“请进来”的结合中，畅通群众表达意愿、参与决策、实施监督的渠道，引导群众“把肚子里的话倒出来”，鼓励群众“当面锣、对面鼓”地提意见、建议，力争把各方面的真实意见掌握全、掌握准，进行反复研究、反复比较，择善而从。

以人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，不能只停留在口头上、止步于思想环节。在保障和改善民生的问题上，“距离不可能产生美”，因为不沟通就可能不畅通，不知情就难免不领情，不精准就势必不得要领，所以一定要对接民心民意、汇集民智民力。推而广之，当我们实践中遇到各种困难时，当我们工作打不开局面时，当我们遇到新情况新问题时，当我们迫切需要找到方向和答案、勇气和力量时，我们都不妨咂摸咂摸这句话——

“多听取‘沾泥土’‘带露珠’的意见”。(洛平)