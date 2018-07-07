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洛阳市政府召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-28 08:54

　　昨日下午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻省“两会”精神，省委书记王国生、省长陈润儿参加洛阳代表团审议时的重要讲话精神，市委十一届九次全体(扩大)会议精神，市委常委(扩大)会议关于贯彻落实省“两会”精神的决策部署，研究政府系统贯彻落实意见。

　　会议指出，此次省“两会”是在全省上下决胜全面建成小康社会，齐心协力开启改革开放新征程，以饱满政治热情喜迎中华人民共和国成立70周年之际召开的一次重要会议。省政府工作报告多处“点题”洛阳，强调要推动洛阳中原城市群副中心城市建设，打造带动全省经济发展新的增长极。省委书记王国生、省长陈润儿分别参加洛阳代表团审议并作了讲话，在肯定工作中饱含激励，在指明方向中寄予厚望。这些充分体现了省委、省政府对洛阳的关心、重视和支持，更为洛阳发展带来了重大战略机遇。

　　会议强调，政府系统各级各部门要认真落实市委常委会要求，把学习贯彻省“两会”精神与省委书记王国生、省长陈润儿的重要讲话精神结合起来，与学习贯彻市委十一届九次全体(扩大)会议精神结合起来，带着感情深刻学习领会，紧盯目标迅速进入状态，锐意进取，埋头苦干，打造高质量副中心、高质量增长极，不辜负省委、省政府的厚爱和期望。要强化机遇意识，抢抓机遇、创造机遇、用好机遇，围绕副中心、增长极建设成立专班，主动加强与上级有关部门汇报对接，努力为洛阳发展争取更多政策、项目和资金支持，不断拓展新的发展空间。要狠抓工作落实，按照省委、省政府和市委决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持转型发展、高质量发展，全面深化“9+2”工作布局，集中精力推进“97172”合理有效投资行动计划，着力抓好项目建设、经济运行等重点工作，奋力实现一季度“开门稳”“开门红”。（洛阳日报记者 白云飞 李梦龙）
[ 责任编辑：马佳佳]
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