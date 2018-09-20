提醒！洛阳王城大桥北端两侧通行有变

今日晚，记者从市交警支队获悉，接王城大道快速路建设指挥部通知，为加快王城大道快速路建设工程进度，确保主线三月底建成通车，王城大桥北端两侧匝道(王城大桥北端至滨河北路段)将于1月27日晚开始试围挡，过往车辆可以从两侧保通道路通行。

王城大桥（资料图）

今晚，记者从市交警支队获悉，接王城大道快速路建设指挥部通知，为加快王城大道快速路建设工程进度，确保主线三月底建成通车，王城大桥北端两侧匝道(王城大桥北端至滨河北路段)将于1月27日晚开始试围挡，过往车辆可以从两侧保通道路通行。其中，东侧保通道路为单向通行，只允许由北向南通行；西侧保通道路为双向通行。（洛报融媒记者 郭秩铭）