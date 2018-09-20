【2018成绩单】栾川等县实施了“蛋奶”工程

今天上午10时30分，洛阳市人民政府新闻办公室将在洛阳市新闻发布厅，召开2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会。洛阳市教育局局长宋义林，洛阳市教育局副局长介建中，洛阳市教育局副局长贾长河，洛阳市教育局副调研员李振龙。新闻发布会由洛阳市委宣传部外宣办主任赵鲜赤主持。 据介绍，2018年，我市将寄宿生课间加餐提升为营养午餐，保证学生充足的能量和营养摄入。栾川等县在营养午餐的基础上又实施了“蛋奶”工程，即在不降低膳食标准、不增加生活费用的前提下，县财政负担让每个农村学生每天喝上一包牛奶、吃上一个鸡蛋。（洛报融媒记者李三旺 常书香）