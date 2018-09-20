【2018成绩单】全市普惠性幼儿园达767所

今天上午10时30分，洛阳市人民政府新闻办公室将在洛阳市新闻发布厅，召开2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会。洛阳市教育局局长宋义林，洛阳市教育局副局长介建中，洛阳市教育局副局长贾长河，洛阳市教育局副调研员李振龙。新闻发布会由洛阳市委宣传部外宣办主任赵鲜赤主持。 据介绍，全市注册的独立建制幼儿园共计1264所(另有农村小学附属幼儿园699所)，在园幼儿262703人。普惠性幼儿园认定767所，普惠性幼儿园占比达60.9%，普惠性幼儿园在园人数192257人，普惠性学位占比达73.2%。（洛报融媒记者李三旺 常书香）