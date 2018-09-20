【2018成绩单】 栾川洛宁宜阳伊川有望如期脱贫摘帽

2018年已经过去，11个领域的重点民生实事落实情况如何？按照市委、市政府工作部署，市政府新闻办今日起将逐项召开新闻发布会，通报民生实事办理完成情况。今天上午9时，首场新闻发布会在市政府新闻发布厅举行，重点向全市人民发布2018年全市脱贫攻坚领域民生实事完成情况。

市扶贫办副主任汪旭霞介绍，2018年，全市实现11.74万农村贫困人口脱贫、277个贫困村退出，超额完成年初10.65万人、272个贫困村的年度目标任务。2018年计划退出的栾川、洛宁、宜阳、伊川4个贫困县已通过市级初审，有望如期脱贫摘帽。截止2018年底，全市已经累计脱贫606个贫困村、41.74万贫困人口，贫困发生率由2013年底的9.1%下降到2018年底的1.58%。（洛报融媒记者白云飞 申利超）