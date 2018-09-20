【2018成绩单】2018年全市实现“十三五”易地扶贫搬迁圆满收官

2018年已经过去，11个领域的重点民生实事落实情况如何？按照市委、市政府工作部署，市政府新闻办今日起将逐项召开新闻发布会，通报民生实事办理完成情况。今天上午9时，首场新闻发布会在市政府新闻发布厅举行，重点向全市人民发布2018年全市脱贫攻坚领域民生实事完成情况。

发布人：市发改委党组成员杨智坤

>>>创新脱贫举措，攻克坚中之坚

脱贫攻坚越往后，难度越大。针对深度贫困和特殊贫困群众的脱贫问题，我市也采取了一系列超常规举措，坚决啃下脱贫攻坚“硬骨头”。

(1)聚焦深度贫困，在深度贫困村投资4.45亿元

2018年，我市聚焦深度贫困，加大交通、水利等基础设施和教育、医疗、文化、体育等公共服务设施的政策倾斜力度，集中力量攻坚克难，全年投入各类扶贫资金5.87亿元用于支持深度贫困县嵩县；全面实施贫困村整体提升工程，在深度贫困村投资4.45亿元、实施扶贫项目1123个。

(2)聚焦特殊群体，实现低保标准和脱贫标准“两线合一”

2018年，我市聚焦特殊群体，针对贫困老年人、重度残疾人、重病患者等特困群体，实现低保标准和脱贫标准“两线合一”，累计民政兜底保障贫困群众9.9万人，27.33万名贫困人口纳入城乡居民养老保险覆盖范围。

(3)聚焦平衡推进，在1302个非贫困村实施1753个项目

去年，我市聚焦平衡推进。加大对非贫困县非贫困村贫困人口的投入支持力度，全市筹措资金2.54亿元用于非贫困县，在1302个非贫困村实施1753个项目；安排帮扶单位、党员干部对有贫困人口的非贫困村及贫困户实施定点帮扶全覆盖。

(4)推出创新举措，医疗再保险报销11.66万人次

去年，我市推出创新举措。建立医疗再保险机制，全年累计报销11.66万人次，切实减轻贫困群众医疗负担。建立社会帮扶机制。实施社会化产业扶贫“金果树工程”，实施项目757个；实施社会化公益扶贫“爱心圆梦工程”，实施项目4224个。

(5)深化“一转三推进”，以作风攻坚促脱贫攻坚

2018年，我市深化“一转三推进”。深入开展“九个一”大走访等工作，持续转变作风，开展集中宣讲活动近1200场，走访贫困户12.4万余户、非贫困户66万余户，向群众提供致富信息16.7万条。同时，优化考核减负增效，整合脱贫成效考核、党政正职履行脱贫攻坚责任、行业部门考核，考核由每年两次调整为每年一次，市级不再开展第三方评估工作，切实减轻基层负担。

>>>2018年，全市实现“十三五”易地扶贫搬迁圆满收官

十三五伊始，市委市政府确定了“十三五”期间易地扶贫搬迁“五年任务、三年完成”的总体目标。近年，我市围绕打通要搬谁、搬哪去、怎么建、稳得住、咋致富、生活好“6个关键环节”，抓住精准确定搬迁对象、科学编制搬迁规划、规范安置点建设、推动配套设施全覆盖、积极拓宽就业渠道、着力营造良好的生产生活环境“6项重点任务”，统筹谋划、协调推进，形成了安置区生产发展、生活幸福和迁出区生态修复、资源再利用的“双赢格局”，探索出了一条符合国家政策、符合洛阳实际、符合群众意愿的易地扶贫搬迁新路子，实现了“搬得出、稳得住、有事做、能致富”的目标。

2018年，全市圆满完成了国家下达的20497人搬迁任务，其中嵩县搬迁11236人，栾川县搬迁2811人，汝阳县搬迁2352人，洛宁县搬迁1746人，新安县搬迁1621人，宜阳县搬迁731人。至此，“十三五”期间国家下达我市的59480人的易地扶贫搬迁目标任务已提前全部完成。2018年全国易地扶贫搬迁现场观摩会在我市进行。

(洛报融媒记者白云飞 申利超)