【2018成绩单】全市2018年度减贫目标任务如期完成

2018年已经过去，11个领域的重点民生实事落实情况如何？按照市委、市政府工作部署，市政府新闻办今日起将逐项召开新闻发布会，通报民生实事办理完成情况。今天上午9时，首场新闻发布会在市政府新闻发布厅举行，重点向全市人民发布2018年全市脱贫攻坚领域民生实事完成情况。

发布人：市扶贫办副主任汪旭霞

>>>全市2018年度减贫目标任务如期完成

2018年，全市实现11.74万农村贫困人口脱贫、277个贫困村退出，超额完成年初10.65万人、272个贫困村的年度目标任务。 2018年计划退出的栾川、洛宁、宜阳、伊川4个贫困县已通过市级初审，有望如期脱贫摘帽。截止2018年底，全市已经累计脱贫606个贫困村、 41.74万贫困人口，贫困发生率由2013年底的9.1%下降到2018年底的1.58%。

>>>聚焦群众增收，打好四场硬仗

2018年，聚焦贫困群众稳定增收，我市全力打好产业扶贫、就业创业扶贫、生态扶贫、金融扶贫“四场硬仗”，着力促进贫困群众增收。

(1)打好产业扶贫硬仗，实施产业项目1055个

2018年，全市投入资金6.26亿，实施产业项目1055个，带动贫困户8.35万户。建设23个沟域经济示范区，带动贫困村42个、贫困群众2.09万人。发展特色种植业基地597个、畜牧养殖业742个、设施农业52个。建设扶贫产业基地1483个、扶贫车间247个。建成光伏扶贫总装机容量224.67MW，覆盖贫困村500个，带动贫困群众3.8万户。220个村发展成为旅游扶贫重点村，4万余名贫困群众从中受益。

(2)打好就业创业扶贫硬仗，贫困劳动力转移就业17.33万人

去年，我市在全市农村建成1154个公共就业信息发布平台，通过新闻媒体、微信群等及时发布就业信息。深入开展“培训进乡村”活动，免费为贫困家庭劳动力提供技能培训。全市实现贫困劳动力转移就业17.33万人，开展贫困劳动力培训1.8万人，“雨露计划”培训4.16万人，开发公益性岗位1.6万个，贫困家庭就业率达96.8%。

(3)打好生态扶贫硬仗，选续聘生态护林员2284人

2018年，我市强力推进生态补偿、国土绿化、生态产业等扶贫举措。选续聘生态护林员2284人，贫困群众实现“山上就业、家门口脱贫”。

(4)打好金融扶贫硬仗，发放小额信贷22.25亿元

2018年，全市建成乡级金融服务站137个，村级金融服务部2593个，2018年全市发放小额信贷22.25亿元，历年累计贷款39.37亿元，带动贫困户7.75万户。推广栾川普惠金融模式，将银行开到农民家门口，山区农民足不出村就能办理转账、生活缴费等金融业务。

>>>聚焦提升保障水平，实施“六大行动”

贫困地区发展欠账多，最直观的是公共服务差距大。聚焦提升保障水平，统筹推动健康扶贫、教育扶贫、扶贫助残、易地扶贫搬迁、危房改造清零、扶贫扶志“六大行动”。

(1)健康扶贫：贫困群众基本医疗保险实现全覆盖

2018年，我市开展健康扶贫行动。贫困群众基本医疗保险实现全覆盖，看病享受先诊疗后付费和一站式就医结算服务。对50个乡镇卫生院、150个村卫生室基础设施进行提升，所有贫困村均有标准化村卫生室和合格乡村医生执业。

(2)教育扶贫：新建改扩建农村寄宿制学校114所

去年，我市开展教育扶贫行动，实现贫困学生接受教育保障和资助政策全覆盖，全年发放各类资助资金3.1亿元。新建改扩建农村寄宿制学校114所、幼儿园76所，为263所贫困地区中小学改善办学条件，为农村学校招聘特岗教师1225人。

(3)扶贫助残：完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作

去年，我市开展扶贫助残行动，实施残疾人证入户办理“清零”活动，累计办证4.2万个。完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作，实施残疾人精准康复服务5.7万人。

(4)易地搬迁由发改委通报。

(5)危房改造：完成危房改造8548户

去年，我市开展危房改造清零行动，2018年全市完成危房改造8548户，4个拟脱贫县实现全部危房清零。

(6)扶贫扶志：培育贫困村创业致富带头人3397人

2018年，我市开展扶贫扶志行动，灵活采用生产奖补、劳动补助等机制，大力培育贫困群众自力更生、自主脱贫意识，培育贫困村创业致富带头人3397人，带动近8万名贫困群众脱贫致富。

>>>聚焦夯实脱贫基础，实施“四项工程”

基础设施建设是脱贫攻坚的先导工程。聚焦夯实脱贫基础，加快实施交通扶贫、水利扶贫、电网升级和网络扶贫、环境整治“四项工程”。

交通扶贫工程。新建、改建农村公路979公里、桥梁1013延米，728个贫困村道路硬化全部完成。

水利扶贫工程。投入资金3.22亿元实施安全饮水巩固提升工程，惠及506个村、3.15万户、11.57万人。

电网升级和网络扶贫工程，投资5.41亿元，完成全市6个贫困县、225个深度贫困村和31个易地扶贫搬迁安置点配套电网建设、改造工程，贫困户户通电率、贫困村通动力电率均达到100%。实现所有贫困村4G和光纤全覆盖。基本形成覆盖农村的电商网状服务体系。

环境整治工程，积极推进垃圾分类、污水处理、厕所革命、庭院整治等10项重点工作，以“六改一增”为抓手，改善提升户容户貌和生活条件。

（洛报融媒记者白云飞、申利超）