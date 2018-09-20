洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【2018成绩单】全市2018年度减贫目标任务如期完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-27 10:13

　　2018年已经过去，11个领域的重点民生实事落实情况如何？按照市委、市政府工作部署，市政府新闻办今日起将逐项召开新闻发布会，通报民生实事办理完成情况。今天上午9时，首场新闻发布会在市政府新闻发布厅举行，重点向全市人民发布2018年全市脱贫攻坚领域民生实事完成情况。

　　发布人：市扶贫办副主任汪旭霞

　　>>>全市2018年度减贫目标任务如期完成

　　2018年，全市实现11.74万农村贫困人口脱贫、277个贫困村退出，超额完成年初10.65万人、272个贫困村的年度目标任务。 2018年计划退出的栾川、洛宁、宜阳、伊川4个贫困县已通过市级初审，有望如期脱贫摘帽。截止2018年底，全市已经累计脱贫606个贫困村、 41.74万贫困人口，贫困发生率由2013年底的9.1%下降到2018年底的1.58%。

　　>>>聚焦群众增收，打好四场硬仗

　　2018年，聚焦贫困群众稳定增收，我市全力打好产业扶贫、就业创业扶贫、生态扶贫、金融扶贫“四场硬仗”，着力促进贫困群众增收。

　　(1)打好产业扶贫硬仗，实施产业项目1055个

　　2018年，全市投入资金6.26亿，实施产业项目1055个，带动贫困户8.35万户。建设23个沟域经济示范区，带动贫困村42个、贫困群众2.09万人。发展特色种植业基地597个、畜牧养殖业742个、设施农业52个。建设扶贫产业基地1483个、扶贫车间247个。建成光伏扶贫总装机容量224.67MW，覆盖贫困村500个，带动贫困群众3.8万户。220个村发展成为旅游扶贫重点村，4万余名贫困群众从中受益。

　　(2)打好就业创业扶贫硬仗，贫困劳动力转移就业17.33万人

　　去年，我市在全市农村建成1154个公共就业信息发布平台，通过新闻媒体、微信群等及时发布就业信息。深入开展“培训进乡村”活动，免费为贫困家庭劳动力提供技能培训。全市实现贫困劳动力转移就业17.33万人，开展贫困劳动力培训1.8万人，“雨露计划”培训4.16万人，开发公益性岗位1.6万个，贫困家庭就业率达96.8%。

　　(3)打好生态扶贫硬仗，选续聘生态护林员2284人

　　2018年，我市强力推进生态补偿、国土绿化、生态产业等扶贫举措。选续聘生态护林员2284人，贫困群众实现“山上就业、家门口脱贫”。

　　(4)打好金融扶贫硬仗，发放小额信贷22.25亿元

　　2018年，全市建成乡级金融服务站137个，村级金融服务部2593个，2018年全市发放小额信贷22.25亿元，历年累计贷款39.37亿元，带动贫困户7.75万户。推广栾川普惠金融模式，将银行开到农民家门口，山区农民足不出村就能办理转账、生活缴费等金融业务。

　　>>>聚焦提升保障水平，实施“六大行动”

　　贫困地区发展欠账多，最直观的是公共服务差距大。聚焦提升保障水平，统筹推动健康扶贫、教育扶贫、扶贫助残、易地扶贫搬迁、危房改造清零、扶贫扶志“六大行动”。

　　(1)健康扶贫：贫困群众基本医疗保险实现全覆盖

　　2018年，我市开展健康扶贫行动。贫困群众基本医疗保险实现全覆盖，看病享受先诊疗后付费和一站式就医结算服务。对50个乡镇卫生院、150个村卫生室基础设施进行提升，所有贫困村均有标准化村卫生室和合格乡村医生执业。

　　(2)教育扶贫：新建改扩建农村寄宿制学校114所

　　去年，我市开展教育扶贫行动，实现贫困学生接受教育保障和资助政策全覆盖，全年发放各类资助资金3.1亿元。新建改扩建农村寄宿制学校114所、幼儿园76所，为263所贫困地区中小学改善办学条件，为农村学校招聘特岗教师1225人。

　　(3)扶贫助残：完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作

　　去年，我市开展扶贫助残行动，实施残疾人证入户办理“清零”活动，累计办证4.2万个。完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作，实施残疾人精准康复服务5.7万人。

　　(4)易地搬迁由发改委通报。

　　(5)危房改造：完成危房改造8548户

　　去年，我市开展危房改造清零行动，2018年全市完成危房改造8548户，4个拟脱贫县实现全部危房清零。

　　(6)扶贫扶志：培育贫困村创业致富带头人3397人

　　2018年，我市开展扶贫扶志行动，灵活采用生产奖补、劳动补助等机制，大力培育贫困群众自力更生、自主脱贫意识，培育贫困村创业致富带头人3397人，带动近8万名贫困群众脱贫致富。

　　>>>聚焦夯实脱贫基础，实施“四项工程”

　　基础设施建设是脱贫攻坚的先导工程。聚焦夯实脱贫基础，加快实施交通扶贫、水利扶贫、电网升级和网络扶贫、环境整治“四项工程”。

　　交通扶贫工程。新建、改建农村公路979公里、桥梁1013延米，728个贫困村道路硬化全部完成。

　　水利扶贫工程。投入资金3.22亿元实施安全饮水巩固提升工程，惠及506个村、3.15万户、11.57万人。

　　电网升级和网络扶贫工程，投资5.41亿元，完成全市6个贫困县、225个深度贫困村和31个易地扶贫搬迁安置点配套电网建设、改造工程，贫困户户通电率、贫困村通动力电率均达到100%。实现所有贫困村4G和光纤全覆盖。基本形成覆盖农村的电商网状服务体系。

　　环境整治工程，积极推进垃圾分类、污水处理、厕所革命、庭院整治等10项重点工作，以“六改一增”为抓手，改善提升户容户貌和生活条件。

（洛报融媒记者白云飞、申利超）
[ 责任编辑：崔天运]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳王城大道快速路开元大道口东西向...
  • 2018年洛阳经济社会发展成绩单出炉！G...
  • 2秒一位！洛阳站试行“刷脸”进站
  • 洛阳公布民生实事“2018成绩单”：96...
  • 12米高龙门吊上的爱情故事
  • 未能如期完成市重点民生实事 洛阳这3...
  • 这只狐狸想学黄鼠狼给鸡拜年 谁知被抓...
  • 新安一姑娘深夜醉酒躺地上喊叫 民警联...
  • 公租房不得转租！承租人若转租将被取...
  • 洛阳老夫妻“老漂儿”：天南地北别离 ...
    		•
    百姓呼声
    2017年和2018年我市优良天数情况的说明
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    老城夜景

    迎新春义写对联

    钢铁之美
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605