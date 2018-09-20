未能如期完成市重点民生实事 洛阳这3家单位被通报批评

日前，市委办公室、市政府办公室印发《关于2018年市重点民生实事未如期完成事项的通报》。通报显示，在2018年市重点民生实事96件具体工作中，除城市物联网消防远程监控系统建设、空气优良天数2件工作由于上级政策或考核指标发生变化，属不可抗拒因素导致无法完成外，3件工作因前期谋划不深不细、推进实施不到位等，未能如期完成。

日前，市委办公室、市政府办公室印发《关于2018年市重点民生实事未如期完成事项的通报》。通报显示，在2018年市重点民生实事96件具体工作中，除城市物联网消防远程监控系统建设、空气优良天数2件工作由于上级政策或考核指标发生变化，属不可抗拒因素导致无法完成外，3件工作因前期谋划不深不细、推进实施不到位等，未能如期完成。

3件未如期完成的民生实事分别是：

市城市管理局牵头负责的餐厨废弃物处理工程建设

关于餐厨废弃物处理工程建设工作，市城市管理局在谋划项目时不深不细，在实施过程中统筹安排不到位，造成项目前期工作进展缓慢、建设方案临时调整，影响了项目工期。

市商务局牵头负责的801钢材市场疏解外迁工作

关于西工区801钢材市场疏解外迁工作，市商务局对市场搬迁工作安排不细致，未充分考虑铁路部门建设手续批复时限问题，导致市场搬迁未能按时完成。

市住建局牵头负责的滨河北路海棠路过街天桥建设工作

关于滨河北路海棠路过街天桥建设工作，市住建局谋划项目时统筹不够，后期规划调整后，原过街天桥位置改为建设南昌路滨河北路半互通立交，造成该项目未按年初计划实施。

通报指出，以上3件实事未能如期完成，充分暴露出相关责任单位思想认识不到位、工作作风不扎实的问题。经研究，决定对市城市管理局、市商务局、市住建局等3家牵头责任单位予以通报批评。希望各级各部门认真汲取教训，举一反三、引以为戒，切实抓好2019年民生实事，真正做到有诺必践、守诺为民。（洛报融媒记者 李三旺）

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