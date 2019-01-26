2018年，洛阳市重点民生实事共涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生等11个领域59项96件具体工作。记者今日从洛阳市政府督查室获悉，截至2018年12月31日，已完成全年目标任务的有91件，未完成的有5件。
2018年，洛阳市重点民生实事共涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生等11个领域59项96件具体工作。记者今日从洛阳市政府督查室获悉，截至2018年12月31日，已完成全年目标任务的有91件，未完成的有5件。
未完成的5件分别是：城市物联网消防远程监控系统建设、餐厨废弃物处理工程建设、801钢材市场疏解外迁、滨河北路海棠路过街天桥建设、空气优良天数。
据了解，在上述5件未完成的具体工作中，除城市物联网消防远程监控系统建设、空气优良天数2件工作由于上级政策或考核指标发生变化，属不可抗拒因素导致无法完成外，其他3件工作因前期谋划不深不细、推进实施不到位等，未能如期完成。洛阳市将对此进行详细通报。（洛报融媒记者 李三旺）
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