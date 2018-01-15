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洛阳天气：今天多云到阴天　夜里部分地区转小雨雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:51

　　今天是“四九”的最后一天，明天就要进入“五九”了。虽然《九九歌》里说“三九四九冰上走，五九六九河边看柳”，但是从未来两天的天气情况来看，若要河边看柳，恐怕还得再等一等。

　　市气象台预计，今天多云到阴天，夜里部分地区转小雨雪，偏东风转偏南风2级到3级，气温-3℃到7℃；明天多云到阴天，大部分地区转小雨或雨夹雪，偏南风转偏西风2级到3级，气温-3℃到6℃。

　　在寒风阵阵的冬天，当你走在大街上，看到身边的人忍不住打个寒战，你会不会感同身受，觉得寒意又浓了几分？寒冷的感觉会传染吗？

　　果壳网曾翻译过一篇国外的研究报告：科学家们让参与者观看别人把手伸进冷水中的视频后，发现参与者的体温明显下降。研究认为，人容易受到“温度感染”的影响。因此，看到别人打寒战，也足以让自己感觉凉凉的。

　　其实，除了寒冷会“传染”，快乐也会“传染”。

　　科学家发现，快乐很容易通过家庭成员、朋友和邻居的社交网络传播。知道有人快乐，会让你有15.3%的可能变得快乐。一个快乐的朋友能让你增加9.8%的概率变得快乐。研究人员认为，快乐是会“传染”的。

　　这个双休日，虽然天气不尽如人意，但是希望您的心情不要阴郁。不妨带着家人或约上三五好友，看场电影，或享受一顿美食，把你的快乐“传染”给他们。盼望着，盼望着，进入“五九”之后，春光明媚的日子应该不会太远了。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：马佳佳]
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