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女子身份证借给他人使用 她莫名欠款近万元

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:51

　　昨日，安乐派出所民警致电洛阳晚报记者：一名女子突然接到银行的催款电话，称其信用卡上有近万元欠款逾期未还，但她并未在该银行办理信用卡，怀疑个人信息被人盗用。

　　安乐派出所白马寺综合队民警狄怡行说，前几天，张女士报警称有人盗用其个人信息。他见到张女士时，对方正与一名女子纠缠。

　　狄怡行询问得知，张女士之前的同事王某借用她的身份证后不慎丢失，张女士只好重新补办了一张。本月初，张女士突然接到某银行的催款电话，称其在该银行办理的一张信用额度为1.4万元的信用卡，有9000多元欠款逾期未还。

　　自己压根没在该银行办理过信用卡，咋会有欠款？张女士怀疑与王某有关，便询问对方，王某称曾将张女士的身份证转借给了表妹申某。张女士又与申某联系，得知对方用她的身份证办理了一张信用卡。起初，申某使用信用卡后还断断续续地还钱，后来，透支的9000多元无力偿还，申某便更换了手机号，银行这才通过身份证信息联系到张女士。之前，与张女士纠缠的女子正是申某。

　　目前，申某因涉嫌信用卡诈骗已被刑事拘留。

　　狄怡行提醒，市民应保管好自己的身份证等证件，以免被不法分子利用。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：马佳佳]
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