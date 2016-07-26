新安一姑娘深夜醉酒躺地上喊叫 民警联系其家人并送她回家

21日，记者从新安县公安局石寺派出所听说一件事儿：18日深夜，一个姑娘喝醉酒后躺在地上大喊大叫，看起来很吓人。民警通过她的手机联系上其家人，将她送回家。

21日，记者从新安县公安局石寺派出所听说一件事儿：18日深夜，一个姑娘喝醉酒后躺在地上大喊大叫，看起来很吓人。民警通过她的手机联系上其家人，将她送回家。

18日23时50分许，有村民报警称，在新安县石寺镇南寺附近，有个姑娘在巷子里大喊大叫。民警韩亚桥和同事吕洋、王震等赶到现场发现，一个姑娘躺在地上，身上有很浓的酒味，鞋子和手机等物品散落一旁。

韩亚桥问姑娘家在哪儿，对方不回答。韩亚桥和同事打着手电收拾好她散落的物品，并通过其身份证得知，她今年23岁，新安县北冶镇人。民警为姑娘披上外套后，通过她的手机联系上其家人。不久姑娘的父亲赶来，民警帮他将姑娘送回家。

原来，姑娘和其父母现住在石寺镇，她当天晚上在外面吃饭，饮酒后步行回家，途中不胜酒力倒在地上。

19日上午，姑娘给韩亚桥打来电话表示感谢。民警提醒，临近春节，饭局增多，大家尽量不要贪杯，以免酒后失态甚至发生意外。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 翟天下）